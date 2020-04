Se billedserie Med få minutters mellemrum kommer en lastbil kørende med jord fra det kommende sygehus i Hillerød. Foto: Claus Johansen

Jord fra sygehus flyttes til Kagerup

En karavane af lastbiler kører fra Hillerød til marker ved Kagerup

Ugeposten Gribskov - 11. april 2020 kl. 11:45 Af Claus Johansen

Med få minutters mellemrum kommer en grøn SCT-lastbil kørende med 35 ton muldjord. Lige uden for Kagerup drejer karavanen af lastbiler ind på en arbejdsvej, der fører hen over markerne. Den kører nogle hundrede meter og læsser så jorden af, hvorefter et par dumpere flytter jordbunkerne ud på de stenede marker.

Flere beboere i Kagerup har kontaktet Ugeposten og spurgt: Hvad er det, der foregår? En af dem er Uwe Schultheiss:

"For nogle år siden kom det første gang på tale. Og så blev der lavet en rundspørge i Kagerup, hvor stort set alle var imod det. Og nu kommer det så alligevel. Jeg kan ikke fatte, at man er ligeglad med alle de mennesker, der bor her. Man forandrer jo landskabsbilledet," siger Uwe Schultheiss, som bor i Kagerup.

Han er også nervøs for, at dyrelivet bliver påvirket:

"Jeg er meget fugleinteresseret. Og der er jo blandt andet kommet fiskeørne og havørne ved søen, og jeg frygter jo, at man nu skræmmer dem væk," siger Uwe Schultheiss.

En anden Kagerup-borger undrer sig også over jord-arbejdet:

"Jeg undrer mig over, at der ikke har været en høring. Hvorfor har der ikke været det? Det er sådan et smukt område, og jeg er bange for, at de ødelægger miljøet. Bliver jorden overhovedet testet?," siger Bill Lundstrøm.

Jordforbedring Der er ganske enkelt tale om det, man i fagsproget kalder "jordforbedring", forklarer landmand Jørn Føns. Han bor på gården Falkendal med sin hustru Anny Føns, og det er på deres marker, det omfattende arbejde foregår.

Der er tale om overskudsjord fra det kommende supersygehus i Hillerød. Og det er virkelig god muldjord, forklarer Jørn Føns:

"Prøv lige at se det nye jord her. Det er helt mørkt. Det er rigtig god jord," forklarer Jørn Føns med glæde i stemmen, mens vi kører rundt på hans stenede marker og kigger på jordprojektet.

"Og prøv så at se der. Sten på sten. Det er næsten umuligt at få noget til at gro. Det er ikke nogen spøg at dyrke noget her," siger han.

En-to meter jord Siden 1906 har der været gravet efter grus på området. Grusgravningen, som sluttede i 1980'erne, har betydet, at terrænet er sunket flere meter, og derfor har Jørn Føns mulighed for at forbedre jorden ved at lægge den fede muldjord fra Hillerød ovenpå.

Der bliver lagt mellem én og to meter jord på det 20 hektar store område.

Jordforbedringen er godkendt af Gribskov Kommune, der har givet en såkaldt "anerkendelse" af, at arbejdet foregår. Ingen naboer får taget deres udsigt til Solbjerg Engsø, garanterer landmanden:

"Vi tager ikke udsigten til søen for nogen af naboerne. Og vi har i øvrigt orienteret alle de nærmeste naboer direkte".

Arbejdet er ikke færdigt foreløbig. Der skal i alt transporteres omkring 240.000 kubikmeter jord. Og selv med de store SCT-lastbiler i rutefart tager det altså sin tid. Det er blandt andet også derfor, der er blevet bygget en arbejdsvej uden om Kagerup, forklarer Jørn Føns:

"Vi kunne jo bare have kørt ned ad Kagerup Byvej med lastbilerne. Men det valgte vi altså at lade være med, så vi ikke generede beboerne med alt den trafik," forklarer Jørn Føns.

Når mulden på et tidspunkt er lagt på plads, vil landmanden så hvede, raps og byg på markerne.

SCT understreger, at det er ren jord, der bliver nyttiggjort ved at blive flyttet til Kagerup:

"Det er jo en gammel mose, hvor man graver ud til det kommende sygehus. Og der er taget prøver i hele området. Det er ren jord. Det er gytje og muld, som kommer til at forbedre jorden i Kagerup, så man kan dyrke på den," siger Kristian Lund Johansen, som er direktør i Remco, et selskab i SCT-koncernen.

Han fortæller i øvrigt, at jordarbejdet foregår med GPS-styring, så jorden bliver lagt ud i den færdige højde med det samme.