'Jeg skulle ikke have sex derinde. Lige meget hvad'

Intriger. Kameraer der følger dig, selv når du er på toilettet. Et hotel fyldt af mennesker der prøver at få dig ud - og ikke mindst en pengepræmie på 500.000 kr., hvis du går hele vejen

27. april 2020

De fleste kender det. Der er brug for et bad om morgenen, før man sådan rigtig er vågen. Sådan var det også denne morgen for Silke Kristensen. Efter en vild fest var der brug for at vaske de værste tømmermænd væk.

Men bedst som hun stod der, som gud har skabt hende under bruseren i Mexico, hører hun noget. Lyden af et kamera der skifter retning. En linse der drejer, stiller skarpt - for så at stoppe direkte ud for hende. Hun kan ikke gøre andet end at tænke 'fuuuuck'.

Tog bad i bikini Det lyder umiddelbart som scene, der kan kaste en fængselsstraf af sig. Men på hotellet i Mexico var det hverdag.

For Silke Kristensen var scenen på badeværelset en påmindelse om, hvad hun stod midt i:

At hun havde meldt sig til et af landets mest populære reality-programmer, Paradise Hotel, hvor retten til privatliv er en saga blot.

"Fra den dag tog jeg bikini på, hver gang jeg skulle i bad. Det andet var for grænseoverskridende," husker hun i dag tilbage.

Populært festprogram I halvanden måned var Silke Kristensen med i Paradise Hotel. Et tv-program, hvor seerne følger ni deltagere, der i en konkurrence fyldt af svigt, taktik og forbudte fristelser konstant er i farezonen for at blive sendt på et fly tilbage til Danmark. Kun din partner kan redde dig fra en exit fra festhotellet.

Udfordringen er bare, at der konstant tjekker nye deltagere ind, der prøver at stjæle din partner - og at der danner sig grupper på kryds og tværs, hvor andre deltagere går sammen for at få netop dig ud, fordi du er en for stor trussel i kampen om at vinde den store pengepræmie.

Men Silke Kristensen viste imponerende kampgejst og var så tæt på at vinde hele programmet, som man kan være. I en nervepirrende finale blev hun og hendes partner Marco valgt fra som de sidste.

Trods det tager Silke Kristensen kun positive ting med fra oplevelsen.

"Selvfølgelig er det nederen at være så tæt på. Men jeg har fået så meget med. Jeg har lært så meget om mig selv. Inde på hotellet er man konstant udsat og bliver sat i situationer, der har konsekvenser for andre. At skulle træffe svære valg i de situationer har virkelig gjort mig mere bevidst om, hvem jeg er som person, og hvad jeg kan stå inde for," siger hun og fortæller, at hun før afrejsen havde reflekteret over, hvordan hun ville være i det kyniske spil på hotellet.

"Jeg ville være mig selv, og det synes jeg også, jeg har været hele vejen. Jeg kan stå ved det, jeg har gjort. Det har måske bidt mig i røven, at jeg ikke var ond eller falsk over for andre mennesker, fordi jeg så røg ud. Men sådan er jeg ikke. Jeg ville hellere ryge ud end at stå og lyve. Selvom det er et spil, ville jeg kunne se mig selv i øjnene bagefter."

INGEN sex En anden ting Silke Kristensen havde gjort klart over for produktionsselskabet, var, at hun modsat mange af de deltagere IKKE kom til at have sex under lagenerne for rullende kameraer.

Det er ellers noget, som deltagerne blandt andet bliver castet ud fra.

"Jeg skulle ikke have sex derinde. Lige meget hvad der skete. Det havde jeg også sagt til produktionen. Det kom ikke til at ske."

Er det noget, produktionen spørger én om?

"Ja, de spørger, om det er noget, man tænker, man kommer til at have. Der sagde jeg fra start til castingen, at det ville jeg ikke. Men de har nogle forskellige typer, de skal finde til programmet. Der er jeg måske den søde pige, der ikke kunne finde på det."

"Det er jeg glad for i dag. Ikke at jeg tror, jeg kunne falde i. Jeg forstår faktisk slet ikke, at man kan, fordi man er så overvåget," siger Silke Kristensen, der trods finalepladsen faktisk blev sendt ud af programmet to gange. Men hun var en så populær skikkelse, at hun fik to ekstra chancer.

Blev kastet rundt "Jeg var meget udsat stort set hele programmet igennem. Der var hele tiden benspænd. Jeg blev lidt kastet rundt i manegen," siger hun og fortæller, at hun efter de to gange exit blev placeret i en lejlighed. Helt alene.

"Man får ikke særlig meget at vide. Dem fra produktionen sagde, at de var kede af, at jeg var røget ud. Derfor sagde de, at jeg skulle overholde reglerne og lade være med at finde en telefon. Så kunne det godt være, jeg kom ind igen. Efter ni dage fik jeg så endelig at vide, at jeg fik en chance til."

Ifølge Silke Kristensen var oplevelsen af at være alene noget af det sværeste under hele besøget i Mexico.

"Jeg var helt alene uden en telefon i et fremmed land og skulle bare klare mig selv. Jeg gik rundt i lokalområdet og prøvede at få tiden til at gå. Der var heldigvis en café, hvor en søn og hendes mor kunne lidt engelsk. Så blev jeg ret gode venner med dem og endte med at komme der hver dag og spille spil. Det hjalp."

Ikke alle er idioter Selvom finaleafsnittet af Paradise Hotel løb over skærmen i sidste uge, blev programmet allerede optaget i april og maj sidste år. Siden da har deltagerne bare gået og ventet på seernes reaktioner. Og dem har der været mange af.

På Instagram har Silke Kristensen i dag 162.000 følgere. Hun fortæller, at hun især er stolt over de mange beskeder fra unge piger, der er blevet inspireret af hendes positive fremtoning.

Silke Kristensen håber, at hendes deltagelse i Paradise Hotel kan være med til at ændre noget i en kynisk realitybranche.

"Jeg har virkelig fået meget positiv feedback, og det er lidt vildt, så mange små piger der ser op til én og føler, man er inspirerende. Det er fedt. Også at jeg har kunnet tilføje noget andet til realitybranchen. Jeg har vist, at man ikke behøver at rende rundt og være en kæmpestor idiot. Man kan faktisk godt være sød mod andre i de her programmer. Det har været fedt også at kunne vise det," siger hun.