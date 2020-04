Isoleret: Band overraskede ældre med live-koncert

"Jeg tog derfor til bandet Flying Moments og spurgte, om de mon ville spille hos os. Vi har en del ældre/handicapboliger og et bofællesskab i vores bebyggelse. Folk som har været vant til at komme til aktiviteter på Helsingegården, vores eget beboerhus og andre steder, men som nu må blive inden døre. Vi ville gerne gøre lidt godt for dem og for fællesskabet generelt," siger Søren Bøckhaus Thormann.