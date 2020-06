Tre gange slog tyvene til i Gribskov inden for et døgn. Arkivfoto

Indbrudsbølge i Gribskov: Tyve slår til tre steder

Indbrudstyve slog mandag til tre steder i Annisse.

På Hejeltevej i Annisse blev en dørkarm brudt op, hvorefter tyvene løb med elværktøj og nøgler.

På Søparken i Annisse forsøgte tyvene sig først med en terrassedør, men endte med at komme ind via et vindue. Her er udbyttet ikke gjort op.

Tredje gang slog tyvene til i Annisse Nord, hvor et kældervindue blev brudt op i et hus på Skovbakkevej. Her er udbyttet ikke opgjort.

Det oplyser Nordsjællands Politi.