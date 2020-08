I krig med møgspredere og sms i islandsk drama

I den del af Island står kooperationen for alting, for indkøbene, for salg af produktionen og for medierne. Men Inga er en kvinde, der finder sin egen vej i et maskulint samfund, selv om det koster kamp. Her er midlerne ikke skydevåben, men møgspredere og sms'er.