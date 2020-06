Græsted Revyen havde årets hold på plads. Men årets forestilling er blevet aflyst på grund af corona. Alligevel kan du stadig komme til at se nogle af revy-skuespillerne på Græsted Kro i løbet af sommeren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hvor galt kan det gå? Nu sker der noget på Græsted Kro

Ugeposten Gribskov - 15. juni 2020 kl. 10:23 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Munden står ikke stille. Den ene idé overlapper den næste. Sådan er det nu tit med Rene Richard, indehaveren af Græsted Kro. Men noget er alligevel nyt. Corona-krisen har tvunget ham og hustruen Vibe Pock-Steen til at tænke ud af boksen, for nu at bruge en fortærsket kliché.

Med en aflyst Græsted Revy er der brug for at få kroen fyldt op. Og her står de gode idéer i kø.

"Vi har åbnet restauranten i salen, hvor vi har lavet båse, og folk sidder og hygger. Der har vi tænkt at lave forskellige tiltag. Vi vil blandt andet lave en bingo-menu, hvor man spiser tre retter - og så kører vi tre-fire bingospil med sjove gaver. Det er for at lave en lille oplevelse ud af det. Vi laver også nogle aftener, hvor man kommer og spiser, og så er der quiz bagefter," siger René Richard og fortsætter i endnu højere tale-tempo:

"Jeg har spillet meget sammen med John Batz her i revyen. Vi taler om i sensommeren at lave et show med nogle nye numre og så et par af klassikerne. Et sketchshow i første afdeling og så synge Kim Larsen, John Mogensen og dansk top i anden del. Det skal være en glad aften. Vi vil også lave noget talkshow, hvor jeg inviterer musikere, skuespillere - ja, hvem som helst til en aften med hygge, grin, musik og god mad."

Som du sikkert kan fornemme på de mange idéer, skal der ske noget på Græsted Kro. René Richard lægger heller ikke skjul på, at de nye corona-betingelser presser kroen økonomisk.

"Vi er udfordret. Vi ved ikke, hvor det ender. Vi ved bare, at der plejer at sidde 4.000-5.000 mennesker i vores revysal og spise mad og drikke øl. Dem kommer vi til at savne. Forhåbentlig kan vi hente lidt af det ved at byde på lidt ekstra," siger han.

I den sammenhæng er René Richard især glad for den opbakning, Græsted Kro har fået fra tidligere revy-kolleger.

"Jeg kan mærke, at folk gerne vil op og give et nap med. De vil gerne støtte op om vores lille kro. Men det er også nødvendigt. Jeg fortalte en restauratør i Gilleleje Han sagde, at de bare skulle smide nogle stole ud foran deres matrikel, og så kom folk. Det vælter ind med folk i Gilleleje. Her kommer folk og spiser, og så gælder det om at få dem hurtigt ud, så næste hold kan komme ind. Sådan er det ikke i Græsted. Her står folk ikke i kø. Så når der sidder mellem 40 og 60 mennesker i spiser i salen, er det dem, vi har. Så kan vi lige så godt holde lidt på dem og lave noget underholdning - i stedet for at det skal være 'hu-hej vilde dyr' og så ud med dem, fordi vi skal have fyldt op igen. Vi vil gerne pusle lidt om vores gæster," slutter han.