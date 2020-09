Høstmølle er aflyst

Ramløse Mølleforening har besluttet at aflyse Høstmøllen, som var planlagt afholdt søndag den 6. september fra kl. 13.00 til 16.00 som følge af restriktionerne under corona-udbruddet. Desuden aflyses denne sæsons to sidste arrangementer, Efterårsmølle og Julemølle. Rum og lokaler i Ramløse historiske mølle, gæstgiveri og håndværkermuseum er relativt små og med snævre passager. Derfor anser mølleforeningen ikke, at det vil være muligt og forsvarligt at gennemføre arrangementerne, herunder at overholde afstandskrav, de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder indretning af lokaler og udendørsarealer. Det er med beklagelse, at mølleforeningen har set sig nødsaget til at foretage de nævnte aflysninger. Samtidig ser vi med optimisme frem til forhåbentlig at kunne byde publikum velkommen til mølledagene, sæson 2021. Som tidligere meddelt, får Ramløse Mølle - om alt går vel - nye vinger inden udgangen af i år.