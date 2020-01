Hør om sundheden ved vinterbadning

Når forskeren Susanna Søberg i sin netop udgivne bog med titlen 'Hop i havet' taler om at nyde havvandets vinterkolde velsignelser, måske efterfulgt af saunaens styrkende varme, så ved hun, hvad hun taler om.

Hun tøver ikke med at melde ud, at vinterbadning gør dig sund og glad. Det har hun forskningens dokumentation for at sige.

Ved den forestående vinterbadefestival og det første DM i issvømning i Gilleleje lørdag og søndag 18.-19. januar tager hun i et foredrag afsæt i den nævnte bog, og hvordan hun selv kom i gang med at forske i vinterbadning.

Foredraget er offentligt og gratis og foregår på Mezzaninen i Kulturhavn Gilleleje lørdag 18. januar kl. 14-15.

Der bliver også mulighed for at købe bogen om vinterbadning og få den signeret af forfatteren.

Susanna Søberg er ph.d.-studerende ved Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet og Metabolisme Centret, Københavns Universitet.

Hendes studier er udført på Rigshospitalet, Glostrup Hospital og ude på Det Kolde Gys, Helgoland på Amager.