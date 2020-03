Søs Rie Werge har fået nok af festende unge, der trods myndighedernes opråb ikke bliver hjemme. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmehjælper har fået nok af festende unge: Tror I, det her er en leg? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmehjælper har fået nok af festende unge: Tror I, det her er en leg?

Ugeposten Gribskov - 20. marts 2020 kl. 16:17 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bryd smittekæden, bliv hjemme og gem festerne til senere. Det mantra er lydt igen og igen igennem de seneste uger. Men beskeden har tilsyneladende svært ved at trænge ind hos nogen. Det mener Søs Rie Werge fra Helsinge i hvert fald. Hun er hjemmehjælper og bonusmor til en 17-årig pige, og da hun kom hjem den anden dag, var Søs Rie Werge lige ved at tabe underkæben.

Trods de mange formaninger om at blive hjemme var bonusdatteren nemlig blevet inviteret til 'hyggedruk' hos nogle kammerater. Teenagedatterens opfordring til kammeraterne om at aflyse blev samtidig blankt afvist.

"Min bonusdatter kommer hjem fra sin mor og siger helt målløst, at hun via en Facebook-gruppe er blevet inviteret til noget hyggedruk," siger Søs Rie Werge og fortsætter:

"Jeg sagde, at det havde hun forhåbentlig sagt nej til. Det havde hun, og hun havde bedt de andre om at gøre det samme. Men det ville de ikke."

Den ligegyldighed provokerer Søs Rie Werge. Hun er igennem sit arbejde i hjemmeplejen en af de personer, der i øjeblikket gør alt, hvad de kan for at passe på de ældre medborgere.

Derudover har hun en søn, der lider af en lungesygdom og derfor er i højrisikogruppen, hvis han bliver smittet af corona.

"Jeg bliver rigtig, rigtig ked af, at der er teenagere derude, der ser det her som en leg. Som vores statsminister siger, så kan det godt være, at de er velfungerende og sunde og raske, men hvis først de bliver smittet og bærer smitten videre, er der mange i samfundet, der er udsatte. Dem der ikke har noget at stå imod med. Det er bekymrende, at de ikke kan se det selv. Derfor er der brug for en opsang. Vi er nødt til at komme igennem med budskabet om, at man skal blive derhjemme," siger Søs Rie Werge og fortæller, at en fest kan blive en potentiel smittebombe.

"Det er ikke så lang tid siden, at det var mig, der rendte rundt til fester. Man bliver fuld og dum. Man deler flasker, man kysser, krammer og danser tæt. Når først fuldskaben træder ind, er man bare ikke særlig klog. Derfor er vi nødt til at sige fra over for det her," siger hun.

Den holdning står Søs Rie Werge bestemt ikke alene med. Facebook-siderne i Gribskov er den seneste uge svømmet over med opslag fra borgere, der har observeret unge i grupper færdes i bylivet, som før corona-virussens indtog. Nogle har fortalt om unge, der mødes og spiller fodbold, mens andre skriver om veninder, der går og holder om hinanden.

Søs Rie Werge har en klar opfordring til de unges forældre.

"Vil I ikke nok bede jeres teenagere om at tage denne situation seriøst?" spørger hun.

"Som vores dronning siger: Man kan ikke være det bekendt. Det kan man virkelig ikke. Der er virksomheder, der kæmper for livet, fordi de er nødt til at holde lukket. Der er svage i sundhedssystemet, der kan blive ramt - og os i sundhedssektoren er nødt til at gå på arbejde. Det går ud over så mange mennesker," siger Søs Rie Werge, der har tænkt sig at følge festen med hyggedruk helt til dørs.

"Jeg ved endnu ikke, hvad jeg gør. Men jeg kommer ikke til at lade det her være. Nogle teenagere tænker, at de er stærkere end resten af verden, og at ingen skal bestemme over dem. Jeg ved godt, at det kan være svært som forælder at sige, at de bare skal blive hjemme. Men vi er nødt til at fortælle de unge, hvor alvorligt det her er."