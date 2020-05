For at hjælpe restauranterne har politikerne i Gribskov nu givet lov til endnu mere udeservering. Foto: Modelfoto

Hjælper trængte restauranter: 'Det skaber mere liv i gågaden'

Politikerne er klar med en udstrakt hånd til de trængte restauranter, der nu får større mulighed for udeservering

Restauranter i Gilleleje, Helsinge og Tisvilde skal i langt højere grad kunne tilbyde udeservering for sine kunder. Sådan lyder det nu fra et enigt udvalg for by, land og udvikling.

Derfor besluttede de på det seneste møde at 'tillade udvidet udeservering' på Gilleleje torv, i Helsinge gågade og på Hovedgaden i Tisvilde. For sidstnævnte er det et krav, at gaden bliver afspærret.

Alle tilladelser gælder kun for 2020 - og er ifølge udvalgsformand Pernille Søndergaard et forsøg på et hjælpe restauranter og caféer i disse svære corona-tider.

Ingen billige telte "Restauranterne er nogle af dem, der bliver begrænset i deres forretningsmuligheder, fordi der skal være større afstand. Ikke nok med at de har været lukket i en lang periode, så har de heller ikke kunnet åbne op på fuld kraft. Hvis vi kan hjælpe dem med noget ekstra udeareal i en enkelt sommer, så skal vi som politikere gøre det," siger hun og fortæller, at hver enkelt restaurant selv skal tage fat i forvaltningen for at høre, hvad der præcis kan lade sig gøre.

Med en tilladelse følger dog også nogle restriktioner.

"Vi har sagt, at man ikke må afskærme med hegn eller andet, man må kun bruge parasoller til overdækning, så vi undgår, at der kommer byggepladshegn op eller telte fra Harald Nyborg, der vil ødelægge miljøerne. Det er de to krav, vi har sat op," siger Pernille Søndergaard.

Fantastisk opbakning I Helsinge glæder formanden for Gadekærforeningen, Conny Nielsen, sig over den udstrakte hånd fra politikerne.

"Vi har presset på for det her for at hjælpe vores medlemmer. Det er fantastisk, at politikerne nu støtter op. Nu kommer sommeren med godt vejr, så det er ekstra dejligt, at restaurationerne kan få noget mere udeplads. Vi er heller ikke i tvivl om, at det skaber mere liv. Gågaden er hyggelig, når der er mennesker, stemning og latter - og det bliver der endnu større mulighed for nu," siger hun.

Samme melding kommer fra Henrik Magelund, der er formand for Gilleleje Handels- og Turistforening. Han er også glad for, at politikerne nu hjælper en hårdt trængt branche.

"Caféer og restauranter både er og har været mega hårdt ramt. For at sikre, at vi også har kolleger i byen i fremtiden, så er det en god håndsrækning, at man nu kan udvide de normale retningslinjer."

Det er der lagt op til Gilleleje:

Tre restauranter med facade imod på Gilleleje torv, har indhentet tilladelse til udeservering langs facaden. Flere cafeer langs Vesterbrogade har udeservering langs deres facader og ønsker af logistiske grunde ikke mere plads.

På havneområdet er kommunen positiv over for ansøgninger om udeservering på vejarealer, i det omfang at det ikke er til gene for trafikafviklingen, samt tilladelse fra Gilleleje Havn a/s er indhentet.

Helsinge:

Administrationen vurderer, at der langs Helsinge gågade er tilstrækkelig plads til at udvide udeservering, uden at det vil påvirke trafikafviklingen for fodgængere.



Tisvilde:

På selve Hovedgaden har der i forbindelse med festival Musik i Lejet været stor interesse for udeservering på selve vejbanen. Da festivalen i 2020 er aflyst på grund af COVID-19, vil Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn undersøge, om at Hovedgaden i 2020 alligevel skal etableres som en midlertidig sivegade, for at skabe plads til udeservering.

Administrationen vurderer at der ikke er plads til at udvide udeservering på det smalle fortov langs Hovedgaden, men mulighed for udeservering på selve Hovedgaden kan løses i samarbejde med politi og hjemmeværn. Der er desuden mulighed for udeservering på Birkepladsen.

Kilde: Gribskov Kommune Tisvilde er skeptiske Mens erhvervsforeningerne i Helsinge og Gilleleje altså glæder sig over det nye tiltag, er man mere skeptisk i Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn.

Politikerne lægger i deres forslag op til, at erhvervsforeningen skal undersøge, om hovedgaden på trods af aflysningen af Musik i Lejet alligevel skal etableres som en midlertidig sivegade for at skabe plads til udeservering.

Men formanden for foreningen, Hans Erik Sørensen, mener ikke, at det forslag kan lade sig gøre.

"Det har ingen interesse for Tisvilde. Hvis vi skal have mere udeservering, er det ude på gaden. Og det kan ikke lade sig gøre. Så restauranterne har deres egne arealer og hverken mere eller mindre," siger han og fortæller, at 'Tisvilde er en svær størrelse med trafik'.

"Hvis man skal lave sivegade, kan man ikke have parkeringspladser ned gennem gaden. Man er også nødt til at sætte farten til 10 km/t., og så brænder Tisvilde sammen. Trafikken vil gå fuldstændig i stå. Det dur ikke. Så det er en større proces end at man bare kan lave det her for 14 dage," siger Hans Erik Sørensen.