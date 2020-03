Gribskov Kommune fremrykker betalingerne til kommunens leverandører, og borgmesteren opfordrer også andre til at hjælpe de lokale virksomheder: "Se, om I kan udskyde i stedet for at aflyse arrangementer," siger borgmester Anders Gerner Frost.

Hjælp til firmaer

Corona-krisen får Gribskov Kommune til at række en hjælpende hånd til lokale firmaer. Det sker blandt andet ved at fremrykke betalinger af fakturaer fra leverandører til kommunen.

"Jeg er dybt bekymret. Vi skal jo huske, at det er de private virksomheder, der får hjulene til at dreje rundt. Det er jo den skat, der bliver betaler betalt af overskuddet, som betaler alle stillingerne i blandt andet sundhedsvæsenet. Så det er vigtigt, at vi tænker så kreativt, som vi overhovedet kan. Vi flytter ikke bjerge med det her. Men ved at fremrykke betalingerne kan vi flytte likviditetspuklen for i hvert fald nogle af firmaerne," siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).