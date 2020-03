Hjertepude-projektet hjælper brystkræftopererede, og nu gøres der forsøg på at oprette en sy-gruppe omkring Det Gamle Posthus. Pressefoto

Hjælp med at sy puder til brystkræftpatienter

Ugeposten Gribskov - 03. marts 2020

Nancy Friis-Jensen fra Gilleleje vil nu forsøge at starte en gruppe, der under Hjertepude-projeket kan sy puder til personer, der er opereret for brystkræft og søger frivillige hertil.

Det Gamle Posthus stiller lokaler til rådighed, og lørdag 14. marts kl. 14-16 vil Nancy Friis-Jensen være til stede for at fortælle om projektet.

Ideen er at få et antal frivillige til at sy puderne og ved et fælles møde en gang om måneden fylde puderne med vat over en kop kaffe. Puderne fra denne gruppe vil blive leveret til Herlev Hospital.

Hjertepude-projektet blev oprettet i 2006 for at hjælpe med at lette smerten for brystkræftpatienter.

Puden er designet til at blive placeret under armen for at lette smerter fra kirurgisk sår og spændinger og til at hjælpe med at reducere hævelse under armen.

Puderne leveres gratis til patienterne, og man modtager økonomisk gennem Dansk Brystkræft Organisation til indkøb af vat m.m.

Der bliver nu lavet ca. 3.000 puder om året af 15 grupper rundt om i landet.

Læs mere på www.heartpillow.dk.