Hitler er min usynlige ven

Ikke desto mindre hjælper han Jojo med at håndtere alle de udfordringer og ubehageligheder, som Hitlerjugend kræver af drengen. Men da Jojo opdager, at hans mor gemmer en ung jødisk pige i deres hjem, ændrer alt sig for den unge nazist. Hans verdensbillede, forholdet til nazistmen og ikke mindst til Adolf Hitler står til at blive vendt op og ned, og mens krigens alvor går op for drengen, bliver barndommens uskyld revet itu.

Der er produceret et utal af film om Anden Verdenskrig, senest bl.a. den biografaktuelle, danske film ’De forbandede år’. Derfor skal der noget til at skabe fornyelse, når det kommer til afdækningen af perioden omkring 1939-45.

Komedie og drama

’Jojo Rabbit’ er en komedie og et krigsdrama på samme tid. En kombination, der leder tankerne hen på, hvad Monty Python kunne tænkes at finde på, hvis de skulle stå bag en tilsvarende film.

Instruktøren Taika Waititi lægger ikke fingre imellem, når det kommer til satirisk og ofte ganske gakket humor, der spidder nazisternes metoder og ideologier.

Dog tilføjer han flere tankevækkende og rørende elementer, end hvis John Cleese & Co. stod for historien. Waititi har tidligere skrevet og instrueret indie-perlen ’Hunt for the Wilder People’, mens hans gav Marvels tordengud en morsom og vellykket overhaling i ’Thor: Ragnarok’.

Filmskaberens nyeste værk har placeret ham helt forrest i feltet, når det kommer til folk, vi skal holde øje med fra filmens verden. Bl.a. modtog ’Jojo Rabbit’ den prestigefyldte publikumspris på Toronto Film Festival sidste år, og der er formentlig flere priser på vej til fortællingen, der er løst baseret på Christine Leunens romanforlæg.

Rollelisten er, udover det veloplagte manuskript, et af filmens stærkeste kort.

Scarlett Johansson er for en stund at finde uden for Marvels superhelteunivers som Jojo Rabbits enlige mor, som har sine egne hemmeligheder.

Sam Rockwell, der vandt en Oscar for sin rolle i ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, har en ligeledes veloplagt rolle som den lidt forfjamskede leder af Hitlerjugend-afdelingen. 10-årige Roman Griffin Davis er et vaskeægte fund i titelrollen, og man kommer helt sikkert til at se mere til både ham og hans syv år ældre kollega, Thomasin McKenzie.

Sidstnævnte har allerede haft fine roller i ’Hobbitten: Femhæreslaget’ og tv-serien ’The King’ (som dansk dronning), men det er som den jødisk Elsa, at hun for alvor stråler.