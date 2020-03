Historiefortællinger i Simons dagligstue

Siden historiefortælleren Alex Fersbye døde på grund af cancer for et halvt år siden, har fortællergruppen Nordkystfortællerne, som han var en del af, kørt på lavt blus.

Men nu er gruppen begyndt at lægge programmet for en ny sæson med arrangementer, hvor medlemmerne fortæller historier for både børn og voksne.