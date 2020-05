Se billedserie Karl Erik Frederiksen kommer næppe til at kede sig foreløbig som pensionist. Der skal graves have, og både 'Kunerts hus' og huset ved Götakanalen i Sverige trænger til en kærlig hånd.

Historiefortæller i et vadested

I mere end 30 år har han som journalist berettet om rævekager og studehandler i Gribskov. Nu er Karl Erik Frederiksen gået på pension. Men han har ikke tænkt sig at holde sin kæft af den grund

Ugeposten Gribskov - 03. maj 2020 Af Claus Johansen (tekst og foto)

Under det erotiske billede af en smuk, nøgen kvinde, malet af Ove Kunert, står vel halvtreds hjemmelavede og smukt gyldne snapsevarianter opmarcheret. Perikum, pigeon, tisvilde - og mange andre navne. Nogle er mere fulde end andre. Der er snaps til en gedigen påske- eller julefrokost. Det ville ikke være klogt at tage bilen hjem fra dén frokost.

Vi er i Tisvilde på en sidevej til Sankt Helene Vej. I den store have er et lille indhegnet stykke jord - "ellers kommer rådyrene og æder det hele" - ved at blive gravet op. Der er et stykke vej endnu, før nyttehaven står snorlige. "Kunerts Hus" er en smuk, stråtækt ejendom, som i godt 20 år har været Karl Erik Frederiksens hjem.

I 31 år og nogle måneder har Karl Erik Frederiksen været redaktør på Frederiksborg Amts Avis i Gribskov. Nu er han netop gået på pension som knap 70-årig, men det er ret tydeligt, at han ikke kommer til at kede sig de første par måneder.

Stadig øst-vest-opdeling Hvordan har Gribskov udviklet sig i de godt 30 år?

"Man kan ikke snakke om Gribskov. Man kan snakke om, at der er et østområde og et vestområde. Det er der også på kulturen. Der er forskel på, hvordan man ser på for eksempel lokalpolitikken, og på det sociale liv er der meget stor forskel på øst og vest. Alene det, at man i Tisvildeleje, som er det vestligste punkt, kan have så meget debat om, at alle københavnere går og smitter med corona, at de er farlige, og der er ikke plads til én. Det siger noget om det her. De tilsvarende ytringer har du ikke fået fra Gilleleje, selv om der er endnu flere mennesker på gaderne og i butikkerne. Det er et tegn på, at der er forskel. Det har der altid været."

På erhvervsområdet har øst-vest-opdelingen ligefrem kostet gennemslagskraft, mener han:

"De forsøg, der har været på at fusionere, er jo kun slået igennem i de politiske partier, undtagen Socialdemokratiet. Mange andre ting er det jo ikke slået igennem med. For eksempel erhvervslivet. Man forsøgte jo at lave en fælles erhvervsorganisation, men man glemte jo at tage erhvervsorganisationerne i ed. Så der var rigtig meget, der røg i vasken. Politikerne havde godt nok pengepungen fremme. Man kan ikke pådutte noget ovenfra - det skal være noget, der gror nedefra."

Mange skoler Gribskov er en speciel kommune, fordi den har så mange bysamfund, påpeger han:

"Man skal nok glæde sig over, at det i det store og hele er gået så godt, for det er en vanskelig kommune. Det er jo den kommune i Nordsjælland med størst areal og med flest bysamfund. Jeg tror, at vi har 13 kirker som eksempel på, at der er 13 gamle sogne."

"Og så er den jo også ekstrem ved, at man i så mange har forsøgt at holde liv i en skolestruktur, hvor man har sagt, at så mange områder som muligt skal have deres egen skole. Mange andre kommuner, som har oplevet dalende børnetal, har måttet skære igennem og lukke skoler for længst. Man laver den ene 'hjælpepakke' efter den anden, og hvor længe kan man blive ved? På et tidspunkt bliver man jo nødt til at træffe nogle ubehagelige beslutninger. Jeg siger heller ikke, at jeg går ind for skolelukninger, hvis der var nogle alternativer, men enhver kan jo se, at der står skoler alle vegne."

Hvordan har forholdet mellem borgerne og politikerne udviklet sig?

"Politikerne er kommet længere væk fra borgerne, og de møder ikke borgerne så tit, som man gjorde i gamle dage. De lader sig også gå på, når borgerne ytrer sig. Det mest rammende eksempel var, da en politiker blev sur på en borger, som havde skrevet noget på facebook, og anmeldte ham til politiet. I stedet for at sige: Det er en ytring, og så kunne man debattere det, eller lade være. Men politikeren reagerede fornærmet. Det ville vi ikke have set tidligere," mener han.

Mangel på budskaber Flere politikere ser sig i dag mere som embedsmænd end som politikere, mener Karl Erik Frederiksen:

"Flere af politikerne vil jo helst ikke have meninger, som er deres egne. De betragter deres hverv som embedsmænd. Det synes jeg ikke er nogen god udvikling. Vi har i de her 30 år haft nogle bykonger af rang, som har fået mange stemmer - så mange, at de har trukket andre med ind. Og nogle af dem, som de har trukket ind, har måske ikke været så skrappe til at formulere sig, eller er måske heller ikke modnet så meget, at de har nogle politiske budskaber."

Er der fokus på en anden type historier i dag?

"Politikerne vil gerne have en bestemt type historier, der hedder: Vi handler, vi gør noget, og det går godt. Derfor har de jo ansat informationsmedarbejdere til at interviewe dem og sende budskaber ud. Det er jo, fordi de ønsker en ensretning. De tror også, at de kan bruge den frie presse til at komme med oplysninger af praktisk art, som de lige så godt kunne indrykke som annoncer i aviserne. Samtidig med at de har ansat informationsmedarbejderne, har de jo også skåret deres annoncebudgetter ned. Her under panikken på genbrugsstationerne kunne de jo lige så godt have sagt: Vi kører lige to helsider i Frederiksborg Amts Avis og Ugeposten. Så ved folk, hvordan de skal forholde sig."

'Pop-up-demokrati' Interessen for lokalpolitik er dalet. Men det er ikke kun politikernes skyld, mener han:

"Vi har fået kedeligere politikere - nogen vil sige leverpostejssynspunkter. Der er ikke stor forskel på, om de kommer fra det ene eller det andet parti, når de rejser sig i byrådssalen. Men samtidig er borgernes interesse for lokalpolitik jo dalet. Det hænger da sammen. Vi har et pop-up-demokrati. Hver gang der bliver rørt ved en vuggestue eller en børnehave, så hører du fra forældregruppen. Eller du hører fra de pårørende på Toftebo, når der er et eller andet. Men hvor er de samme borgere, når der i de politiske foreninger skal opstilles folk?"

Fortæl mig om en af dine bedste oplevelser.

"En af de bedste oplevelser er jo historien om Helsinge gadekær. Der var en sagsbehandler i Helsinge kommune, som arbejdede på en ny plan for, hvordan det skulle se ud. Vedkommende ville fjerne noget af det, som skulle være gadekærets skønhed. Der var begyndt at komme lidt protester. Det satte jeg så fokus på. Det endte med, at gadekæret blev sat smukt i stand. Men hvis ikke den lokale avis havde været der, havde protesterne aldrig ført til noget. Og det endte jo med, at hele bykernen blev sat flot i stand."

'Jeg holder af naturen' Hvad holder du mest af i Gribskov?

"Jeg holder af naturen. Jeg holder meget af den folkelige form for kultur med de mange foreninger. Jeg kan godt lide, at der er så mange foreninger og så mange frivillige, som holder gang i det hele. Der bor også mange spændende mennesker, synes jeg. Det er nok det, jeg kommer til at savne mest: At jeg ikke bare kan ringe til folk og sige: Dig har jeg ikke skrevet om endnu, men hvad går du og sysler med?"

Har du et favoritsted, du vil dele med læserne?

"Jeg holder meget af Helene Kilde, og jeg synes, at det er frygteligt, at det får lov til at forfalde, fordi man ikke kan blive enige om, hvordan skrænten skal reddes. Mange af mine historier handler om Helene, når jeg optræder med historiefortælling. Og så er det en god strand. Det kan godt være, der én dag kan være sten mellem to høfder, men så er der sand på den ved siden af."

"Et andet sted, som jeg synes er fantastisk, er toppen af Harehøj. Du sidder ude midt i Tisvilde Hegn og kan se ud over Kattegat. Det er et meget smukt sted, og der plejer jeg gerne at komme i svampeplukningssæsonen. Så slutter min tur der. Så skal jeg lige op på højen og kigge ud."

"Et sted, som også er godt, er jo Fændrikhus i Gribskov. Hvis du går langs Esrum Sø, er der det her traktørsted, hvor du kan sætte dig og få en kop kaffe. Det drives af frivillige fra Esrum Bådfart, og der er åbent hver weekend hele året."

Flere historier på vej Nok kan Karl Erik Frederksen nu kalde sig pensionist. Men han holder ikke op med at fortælle historier. Han fortsætter i gruppen Nordkystfortællerne, som siden 2002 har optrådt rundt omkring.

"Vi er en lille flok, som er blevet afhængige af hinanden og af at fortælle historier. Mit speciale er vandrehistorier. For eksempel om den hellige Helene, som er en typisk vandrehistorie. Da jeg begyndte, fokuserede jeg meget på det lokale, og så begyndte jeg at fortælle om troldkællinger - jeg er blevet kaldt troldolog. Sjællandske troldkællinger er nok stadig mit speciale. Jeg læser en del nordisk litteratur, og hvis jeg finder en lille stump af en pudsig hændelse, så stjæler jeg med arme og ben og brygger videre på den. Det bliver jeg ved med - jeg kan slet ikke lade være. Jeg samler på historier."

Karl Erik Frederiksen fylder 70 år den 10. maj. Der er åbent hus fredag den 15. maj på Kunertsvej 5 i Tisvildeleje. Af hensyn til frygten for corona-smitte er der åbent hele dagen i både huset og haven.