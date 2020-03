Se billedserie Årets hold glæder sig til juni, hvor de skal opføre Græsted Revy, der går under titlen 'Det' langt ude'. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Her er årets hold til Græsted-revyen: 'Vi kommer ikke til at sige: Der er 10.000 døde - hahaha' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er årets hold til Græsted-revyen: 'Vi kommer ikke til at sige: Der er 10.000 døde - hahaha'

Ugeposten Gribskov - 12. marts 2020 kl. 15:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"God bedring, Mette", lød det fra revy-kollegaerne, lige inden der blev lagt på. På torsdagens pressemøde om årets Græsted Revy var skuespiller Mette K. Madsen kortvarigt med på en telefon hjemmefra. Hun har været på skieferie i Norditalien, har nu feber og er derfor gået frivilligt i corona-karantæne.

Græsted Revy har premiere den 19. juni på Græsted Kro, og det er stadig for tidligt at sige, om Corona-virussen, der i disse dage tager verdens overskrifter og forhindrer revy-skuespillere i at deltage i pressemøder, bliver en del af årets forestilling i Græsted - der har fået titlen 'Det' langt ude'. For kan man overhovedet joke med det?

"Det kommer an på, hvor alvorligt det er, for man er jo bekymret for de ældre, man kender," sagde Marie-Louise Wille, der har sin debut som revy-skuespiller i Græsted revyen.

"Og det er jo ikke virussen i sig selv, der er sjov, men reaktionerne kan være det," supplerede instruktør Nikolaj Tarp.

"Med virussen er der jo ingen, der har gjort noget galt, så lige nu ved jeg ikke, hvad vinklen skulle være - hvem man prikker til eller skyder på".

Nikolaj Tarp har oftest indtaget rollen som instruktør inden for film, men nu er det på Græsted Revy.

"Revy er jo året, der gik, så vi kommer nok til at nævne det. Men vi kommer ikke til at sige 'Der er 10.000 døde - hahaha," lød det fra René Richardt, der er både skuespiller og revydirektør.

"Det bliver måske en åbningsreplik".

Åbningsreplikken er måske allerede på plads, da skuepiller Jan Linneberg kort efter sagde, at 2020 "var året, vi fandt ud af, at det (corona, red.) ikke bare var en øl".

Klima og futfut Om Corona-virussen bliver en del af årets forestilling, der stadig er under udformning, er altså usikkert. Men det er det til gengæld ikke, at tidens politiske korrektheder vil blive taget under humoristisk behandling. For kønsidentitets- og krænkelsesdebatten har været nogle af de store temaer i året, der gik.

"Hvordan hænger det sammen? For nogle bliver krænket på nogle andres vegne," sagde René Richardt. Og derfor kommer publikum måske til at se en bugtaler på scenen til sommer. Klimadebatten går naturligvis heller ikke fri.

"Vi skal selvfølgelig kommentere på det her med miljø, og at man skal køre med futfut-tog," sagde René Richardt.

Corona-fri revy René Richardt svarede både 'ja og nej' til spørgsmålet om, hvorvidt de frygter, at Corona-virussen kan spænde ben for årets revy-forstilling.

Dagen efter pressemødet opfordrede statsminister Mette Frederiksen til at aflyse alle arangementer med over 1.000 deltagere i marts måned med mulighed for forlængelse.

"Det er jo alvorligt og truer verdensøkonomien. Og det kan true revyen også - men det har vi ikke råd til. Men det er ligesom med influenza. Varmen kommer, og så kommer virussen måske tilbage til efteråret. I det slip kan man se revyen".