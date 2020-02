Kim Valentin giver stafetten som borgmesterkandidat videre til Bent Hansen. Foto: Jan F. Stephan

Her er Venstres nye borgmester-kandidat: 'Vi skal udvikle kommunen'

Ugeposten Gribskov - 27. februar 2020 kl. 14:03 Af Jeppe Helkov

'Jeg er typen, der ikke sælger skinnet før bjørnen er skudt. Og det var da også spændende til det sidste.'

Det er bestemt ikke til at høre på Bent Hansen, at han onsdag aften blev valgt som Venstre bud på en ny borgmester. Stemmen er rolig og afdæmpet. Trods sejren ved kampvalget i Venstre er der ingen store armbevægelser.

"Jeg går til opgaven med stor ydmyghed," fortsætter han.

Onsdagens Venstre-valg var på forhånd imødeset med stor spænding. Fire kandidater havde på forhånd meldt deres kandidatur. Ud over Bent Hansen var det børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft, tidligere byrådsmedlem Michael Bruun og webredaktøren for Venstre i Gribskov Peter Agerbo.

118 personer var mødt op for at stemme. Valget blev afgjort over tre runder. Efter første runde blev Michael Bruun, der havde fået færrest stemmer, sorteret fra. Ved næste afstemningsrunden fik Peter Agerbo færrest stemmer, og dermed skulle slaget stå mellem Bent Hansen og Natasha Stenbo Enetoft.

Her fik Bent Hansen 72 stemmer ud af 118 mulige, og dermed var der valgt en ny borgmesterkandidat.

"Jeg vil arbejde med ihærdigt og konstruktivt, men også være kritisk i forhold til at Venstres værdier igennem politisk," siger Kim Valentins afløser, Bent Hansen, der har været en del af byrådet i Gribskov siden senest valg. Han har dog i mange år været en del af bestyrelsen i Venstre i Gribskov.

Bent Hansen understreger, at han ikke altid har haft en borgmester i maven.

"Det er ikke nogle tanker, jeg altid har haft. Det er noget, der er kommet i forbindelse med mit politiske arbejde i de senere år. Jeg overvejede også nøje, om jeg skulle stille op. For det er en stor opgave at blive valgt. Både frem mod det kommende valg, men også hvis jeg skulle blive borgmester. Derfor kom jeg først lidt sent på banen. Jeg skulle også lige have min familie og mit bagland med på den først," siger Bent Hansen.

Kommer Venstre til at arbejde i en anden retning under dig end under Kim Valentin?

"Jeg er mig - og ikke Kim. Derfor vil det blive noget andet. Jeg kommer fra en praktisk verden og tilhører dem, der selv kan bruge en skruetrækker og en skovl. Det giver måske en anden indgangsvinkel."

Så hvis du bliver borgmester, hvad vil du så arbejde for at Gribskov bliver for en kommune?

"Vi skal først om fremmest have borgerne i fokus. Nogle gange er der brug for at få tingene lidt ned på jorden og holde hovedet koldt. For det er borgernære beslutninger, vi træffer. Det skal man huske."

"Og så har vi en dagsorden heroppe, hvor der bliver lagt utrolig stor vægt på, at naturen og turismen er vores levevej. Her skal man huske, at erhvervslivet heroppe er større end det. Vi har også tømrervirksomheder, entreprenører og murere. Det er fint med natur og turisme, men det har vi måske ikke til evig tid. Derfor skal vi huske at arbejde for hele erhvervslivet. Vi skal udvikle kommunen."

Har du, hvad der skal til for at slå Anders Gerner Frost af borgmestertronen?

"Et samlet venstre-hold har det, der skal til. Det er en holdindsats, vi har brug for," slutter han.