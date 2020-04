Se billedserie Fritze Steiner-Johnsen er ny præst i Helsinge og Valby. Foto: Allan Nørregaard

Her er Helsinges nye præst: "Det er vigtigt, at det lokale og kirken er ét'

Ugeposten Gribskov - 20. april 2020 kl. 10:19 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sin første løbetur i Helsinge fór Fritze Steiner-Johnsen vild. Hun skulle til Valby Hegn - som hun siden fandt ud af nærmest ligger i hendes nye baghave.

"Jeg løb stik modsat og endte i en hel anden ende af Helsinge. Men så var der heldigvis nogle meget søde mennesker, der straks kunne gelejde mig i den rigtige retning," fortæller hun.

Og den nærhed og tæthed, som gør, at man hurtigt kan blive ledt på rette vej, er en af grundene til, at den 55-årige Fritze Steiner-Johnsen er kommet til Helsinge og Valby Pastorat som sognepræst per 1. april.

"Jeg kunne mærke, at jeg gerne ville det lidt mindre - en by, hvor man hurtigt kan lære menigheden at kende, og hvor man kan pleje de relationer, man som præst får til menigheden. Et sted, hvor der er nærhed og hvor folk gerne vil hinanden. Det regner jeg bestemt med, at jeg får her," siger hun, der netop er flyttet til Helsinge med sin mand, som hun har fire voksne sønner med.

Hun har været præst i 27 år og har tidligere været præst i Faaborg gennem 15 år og kommer senest fra en stilling som sognepræst i Værløse-Hareskov Pastorat.

"Jeg var rigtig glad for at være i Værløse. Det er et dejligt sted, men det var også et meget stort område. Jeg kan godt lide at besøge folk, og det var der måske ikke helt tid til," fortæller hun.

Zigzag gennem byen

I sin første tid i Helsinge har Fritze Steiner-Johnsen zigzagget sig gennem Helsinge under sine løbeture for at lære sin nye hjemby at kende. Corona-virussen gør, at det foregår på en anderledes måde, når man skal lære sine nye omgivelser, naboer og sognebørn at kende.

"Jeg ville hellere end gerne ud og møde folk. Men så må man tænke kreativt. Jeg har lavet påskehilsener til naboerne med en blomst og et lille billede af mig, så de kan se, hvem jeg er. Man må tage det derfra, hvor man er," siger hun, der også har lavet online-videoer til menigheden.

Normalt er der en indsættelsesgudstjeneste med den nye præst, hvor hele byen er inviteret med, efterfulgt af reception med vin, pindemadder og snak. I stedet var Fritze Steiner-Johnsens første gudstjeneste foran en kameralinse, som optog påske-prædikenen. Men noget vigtigt manglede i den tomme kirke.

"Til en gudstjeneste skal der være nogle mennesker, man kan have øjenkontakt med. Det, synes jeg, er vigtigt. Jeg vil gerne kunne aflæse, om jeg rammer folk. Men så må man jo sige til sig selv, når man kigger ind i kameraet, at der sidder nogen bag en skærm. Så man har nogen inden i hovedet, man taler til".

Speeddate din præst

Relationer står centralt i Fritze Steiner-Johnsens virke som præst, og det vil ikke kun være i kirkens rum, man vil støde på hende.

"Det er vigtigt for mig at møde folk på gaden og snakke. Jeg tænker også, jeg skal være med i en løbeklub, cykelklub eller noget i den dur. Så det lokale og det kirkelige bliver flettet ind hinanden - både via mig som person, men også via ånden og stedet her. Det er vigtigt, at det lokale og kirken er ét".

Hun har derfor også tidligere afholdt 'speeddate din præst'. Hun satte sig i en sofa med en kop kaffe på en café, og så kunne man komme og tale med hende om hvad som helst.

"Det kom der nogle fantastiske samtaler ud af, og det tænker også, jeg vil gøre her, måske en sommeraften, når nu vi på et eller andet tidspunkt må møde hinanden igen," siger hun.

Walk 'n' talk

For Fritze Steiner-Johnsen er det også vigtigt med det, hun kalder 'kerneydelserne'. Hun forbereder sig grundigt til gudstjenesten, og konfirmanderne skal have god undervisning.

"Og bisættelser og begravelser er vanvittigt vigtige - at det bliver i afdødes ånd," siger hun.

Når Fritze Steiner-Johnsen skal afholde en begravelse eller bisættelse, besøger hun normalt familien til den afdøde.

"For mig som præst betyder relationer utrolig meget, så jeg vil gerne sidde i hjemmet og se, hvordan der ser ud, hvilke bøger er der i reolen, og hvad hænger på væggene. Det bliver en mere nærværende og rar samtale, når man sidder hjemme hos folk".

Da Ugeposten taler med hende, har hun i sin første uge som præst i Helsinge haft kontakt med to familier i tiden op til begravelsen. Corona-virussen gør, at hun må føre dialogen på en anderledes måde, end hun plejer.

"Jeg har talt i telefon med den ene familie, og den anden familie havde jeg en walk 'n' talk med i parken foran Helsinge Kirke. Og så har jeg skrevet med familierne. Det har fungeret meget godt. Folk tager udgangspunkt i den situation, der er, så de er meget åbne og forstående".