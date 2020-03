Politiet rykkede talstærkt ud efter skuddrama i Plejelt. Foto: Steven Knap/Byrd

Har været på flugt i et år: Eks-rocker anholdt for drabsforsøg

Ugeposten Gribskov - 02. marts 2020

I et år har politiet været på jagt. På jagt efter eksrockeren Mikkel Søder. Han har været efterlyst i hele verden for at stå bag et forsøg på manddrab i landsbyen Plejelt ved Esrum. Søndag eftermiddag havde politiet så endelig heldet med sig.

"Anholdelsen skete klokken 13.43 på Helsingørmotorvejen, hvor Mikkel Søder var passager i en bil. Mikkel Søder var nogle få timer forinden blevet set i Nærum, hvor en borger genkendte ham og kontaktede Nordsjællands Politi," skriver politiet i en pressemeddelelse. Mikkel Søder bliver mandag kl. 13.30 fremstillet i grundlovsforhør.

Skyderiet fandt sted den 25. januar kl. 17.19.

Her kom en 29-årig mand pludselig løbende ind på en gård, hvor en kvinde var ved at læsse varer ud af sin bil. 'Hjælp mig, hjælp mig', lød det desperat fra manden, der som sidste udvej hoppede ind i kvindens bil og stak af fra stedet. På bagsædet lå kvindens hund, der blev taget som ufrivillig gidsel i, hvad der viste sig at være langt mere alvorlig end som så.

Da manden kørte væk, steg to personer nemlig ud af en anden bil og begyndte at skyde efter den flygtende mand. Det lykkedes manden at komme væk, men der gik alligevel en rum tid, før han meldte sig til politiet.

Nordsjællands Politi opfordrede efterfølgende flere gange Mikkel Søder til at melde sig selv, men da han ikke gjorde det, blev han efterlyst internationalt med navn og billede.

Ekstra Bladet har siden beskrevet, at skuddramaet i Plejelt har tråde ind i bandemiljøet. Under sin flugt blev Mikkel Søder fremstillet i et grundlovsforhør in absentia. I grundlovsforhøret blev navnet på en mulig medgerningsmand til drabsforsøget i Plejelt nævnt.

Navnet var 'Tito', der ifølge Ekstra Bladet dækker over Thomas 'Tito' Josic. Han og Mikkel Søder har angiveligt været tætte venner i en årrække. De var først medlem af Bandidos, men blev siden medlemmer af Hells Angels. En tredje person, Hasan Okutan, var også en del af rockergrupperingen. Og det var angiveligt ham, Mikkel Søder og Thomas 'Tito' Josic forsøgte at dræbe i Plejelt. Ekstra Bladet har skrevet, at uenighederne bundede i 'en strid om kriminelle penge'.

Sagen tog dog noget af en drejning, da Thomas 'Tito' Josic den 4. maj sidste år på brutal vis blev likvideret på åben gade i Rødovre, efter han havde besøgt sin ekskone. Hasan Okutan er sigtet og varetægtsfængslet in absentia for det drab.

Nordsjællands Politi oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen forud for grundlovsforhøret.

Mikkel Søder var før drabsforsøget i Plejelt også på flugt fra politiet. Han afsonede en dom på seks års fængsel for et gidselrøveri mod banken Kongsted Sparekasse, men han udeblev fra afsoning i forbindelse med en udgang fra fængslet den 18. december 2017.

Ifølge Ritzau er Mikkel Søder tidligere straffet mindst 17 gange for vold, røveri, tyveri og afpresning. Udover drabsforsøget i Gribskov er Mikkel Søder også sigtet for et røveri mod en guldsmed ugen efter skyderiet.