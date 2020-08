Se billedserie Jeg kan ikke forstå, hvorfor politiet hænger så meget i bremsen qi den her sag, siger Cecilia Bang om sag, hvor hun blev påkørt af vanvidsbilist.

Har nummerplade på flygtende vanvidsbilist: Hvorfor gør politiet ikke noget?

Ugeposten Gribskov - 19. august 2020 kl. 09:22 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg fik en bøde for at køre én kilometer i timen for hurtigt. Der var politiet der med det samme. Men man kan ligge og køre ind i folk og lave hasarderede overhalinger, uden politiet gør noget. Det er latterligt."

Cecilie Bang er indigneret. Indigneret og uforstående over for den behandling, hun som offer i en sag om vanvidsbilisme har fået af Nordsjællands Politi.

Den 23. juli blev hun påkørt af en vanvidsbilist, da to BMW'er lå og kørte ræs på Dønnevældevej i Græsted.

Med 100 km/t bragede den ene bil ind i hende - men i stedet for at stoppe som andre samvittighedsfulde borgere ville have gjort, tog bilisten flugten fra stedet. Vidner nåede heldigvis at tage bilens nummerplade.

Og så skulle man tro, at politiets bevisbyrde var relativ god. To vidneforklaringer og en nummerplade på flugtbilisten blev givet videre.

Derfor troede Cecilia Bang også, at sagen lå trygt hos politiet.

Men her knap en måned efter ulykken har hun stadig ikke hørt fra dem.

En alvorlig sag "Det er jo en alvorlig sag. Der er en smadret bil, personskade og en bilist, der stikker af fra en ulykke. Så jeg troede, at politiet ville gå videre med sagen med det samme. Alligevel kan jeg læse i medierne, at 'politiet ikke har haft lejlighed' til at træffe manden. Det forstår jeg ikke," siger Cecilia Bang, der i ugevis har prøvet at få fat på Nordsjællands Politi for at høre, hvorfor der ikke sker noget i sagen.

"Jeg har kimet dem ned. For jeg vil gerne vide, om de har fået fat på ham. Men jeg kan intet få at vide. Når jeg ringer, siger de, at en efterforsker vil kontakte mig. Men jeg har stadig ikke hørt noget. De ringer slet ikke tilbage," siger hun og fortæller, at politiet rådede hende til at søge aktindsigt i sagen.

Hvad sker der? Ifølge offentlighedsloven skal man have svar inden for syv arbejdsdage på den ansøgning. Alligevel forventer poltiet at skulle bruge næsten to måneder på at behandle Cecilia Bangs anmodning.

"Jeg kan ikke forstå, hvorfor politiet hænger så meget i bremsen i den her sag. De har nummerpladen, og det tog ikke mig mange minutter at finde ud af, hvor flugtbilisten bor. Hvordan kan det så tage politiet så lang tid? Det er en frakendelse af kørekortet, der ligger og lurer. Det er utroligt, at man ikke handler hurtigere i de her sager," siger Cecilia Bang.

"Det mindste man kan gøre er at holde ofrene oplyst, så man føler, der bliver gjort et eller andet. Lige nu føler jeg bare, de sylter sagen, og at den er lige meget. Os andre skal de nok få fat i, hvis vi gør det mindste forkert. Man føler sig dum, når man render rundt og er en ordenlig borger, der betaler sin skat og sine bøder. Men man kan ligge og lave vanvidskørsel og påkøre andre og bringe deres liv i fare, og så gør politiet intet, fordi de ikke lige har haft lejlighed til at besøge dem," fortsætter hun.

Det er ikke første gang, at Nordsjællands Politi får kritik for deres håndtering af vanvidsbilisterne i Græsted. I sidste uges Ugeposten fortalte Niels-Erik Alexandersen, at han i længere tid har forsøgt at få politiet til at tage fartproblemerne på især Dønnevældevej alvorligt, men uden held.

Kritiserer politiet Nu står Else Jensen frem med en lignende historie. Hun bor selv på Dønnevældevej, der går fra Helsinge til Græsted, og fortæller, at hun også har forsøgt at appellere til politiet.

"Jeg har tidligere henvendt mig til politiet og fortalt om den hasarderede kørsel, der sker på vejen. Men politiet sagde, at når det kun var mig, der henvendte mig, ville de ikke gøre noget. De foreslog, at jeg gik rundt i alle huse på Dønnevældevej og spurgte, om de var enige i, at der var problemer. Men hvorfor er det en borgers opgave" spørger Else Jensen retorisk.

Frygt virker Et tiltag som synligt politi og fartkontroller er ellers noget af det, der er bevis for virker over for vanvidsbilister. Det fortæller Pernille Sølind Ehlers, chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

"Vi ved, at noget af det, de her bilister er allermest bange for, er at miste kørekortet. Det er virkelig noget, de frygter. Jo højere opdagelsesrisikoen er, jo bedre er det. Så det er et spørgsmål om at have nok politi," siger hun.

Netop fordi vanvidsbilisterne frygter at miste kørekortet undrer Cecilia Bang sig også endnu mere over, at politiet ikke har rykket hurtigere i hendes sag.

"Jeg talte med en, der fortalte, at hans far den anden dag midt i Græsted by var lige ved at blive kørt over af den BMW, der lå og kørte ræs ved min ulykke. Faren måtte springe for livet. Så de her unge mænd ligger tydeligvis stadig og kører ræs. De har intet lært. Og det er klart. De har oplevet, at det ikke har fået nogle konsekvenser, og at politiet ikke kontakter dem. Hvorfor skullle de så stoppe?"

Er stadig påvirket af det Cecilia Bang fortæller også, at sagen allerede har haft store konsekvenser for hende.

"Jeg render rundt med konstant angst. Jeg tør ikke længere handle i Græsted om aftenen, når jeg har været oppe ved min hest. Jeg er bange for, at de kan finde på at komme efter mig, fordi jeg er stået frem. Jeg vil heller ikke køre alene længere, og når jeg kører med andre, sidder jeg og råber og skriger, fordi jeg er nervøs. Førhen kørte jeg 40.000 kilometer om året, nu har jeg det slet ikke godt med at køre bil længere," siger hun og fortæller, at det vil gøre en stor forskel for hende, hvis vanvidsbilisterne bliver stillet til ansvar.

"Det ville give mig en ro i maven, fordi det så forhåbentlig vil skræmme dem til ikke at køre sådan længere. Eller i hvert fald få dem til at overveje, hvor og hvornår de gør det. Når de ikke bliver stillet til ansvar fortsætter det. Jeg får ikke ro i maven, før det har fået en konsekvens for dem."

Ugeposten har mandag og tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

Vi har blandt andet spurgt, om de har forsøgt at få fat i vanvidsbilisten, hvis registreringsnummer de har ligget inde med i næsten en måned.

Vi har også spurgt, om den behandling, Cecilia Bang har fået i denne sag, er det, man kan forvente af Nordsjællands Politi.

De var ikke vendt tilbage ved redaktionens deadline.

