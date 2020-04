Se billedserie Der bliver plads til omkring 150 lejligheder i Esbønderup Sygehus, når den nye ejer Kenneth Munk er færdig med ombygningen.

Har købt sygehus på 15.000 kvadratmeter: Nu vil han lave moderne lejligheder

Ugeposten Gribskov - 25. april 2020 kl. 10:26 Af Claus Johansen (tekst og foto) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu ligner de lange tomme gange på Esbønderup Sygehus kulissen til en gyserfilm. De fleste rum er tømt for indhold - kun på enkelte sygestuer står der en stol eller en reol tilbage. Et par håndværkere går og rydder op, men ellers er her fuldstændig stille. Det runger, når vi går gennem gangene.

Men skinnet bedrager: Om kort tid kommer bygningerne til at summe af liv.

Lejemål klar sidst på året

Den lokale håndværker og ejendomsudvikler Kenneth Munk har købt det store sygehus og går snart i gang med at indrette lejligheder til udlejning. Planen er, at de første lejemål står klar sidst på året.

Projektet har været nogle år undervejs. Kenneth Munk fik allerede for nogle år siden øje på byggeriet og var klar, da statens ejendomsselskab udbød det til salg i 2018:

"Jeg havde allerede haft kig på det i noget tid, så jeg var klar med et projekt, da det kom til salg," siger Kenneth Munk.

Han bød på det og fik sygehuset - og viser nu rundt i de store bygninger, som i alt er på omkring 15.000 kvadratmeter.

"Det er et stærkt byggeri. Det er jo bygget som sygehus, så der er dobbelt af det meste: Elevatorer, varmeanlæg og meget mere, " siger Kenneth Munk.

Danmarks ældste

Esbønderup Sygehus er Danmarks ældste. Det blev oprindelig opført i 1755 som et stråtækt bindingsværkshus og er siden moderniseret løbende. Den nyeste bygning er fra 1972, da der blev bygget fire fløje i beton med plads til 100 senge. Siden 2011 har sygehuset dog stået tomt, bortset fra at det i et års tid frem til 2017 blev benyttet som flygtningecenter.

"Alle har jo en relation til stedet her. Mange har været indlagt her - eller er blevet født her. Min egen mor gik for eksempel til jordemoder her. Så jeg er glad for at kunne give det tilbage til lokalsamfundet," siger Kenneth Munk.

Ifølge lokalplanen kan der være op til 150 lejligheder. Det kan dog godt være, at Kenneth Munk "veksler" nogle af lejlighederne til andre formål i stedet. Den ældste af bygningerne rummer mulighed for blandet bolig og erhverv.

"Det kunne være museum, vandrerhjem, bed and breakfast, kontorfællesskab - eller noget helt andet, som passer godt til den fine gamle bygning. Det skal ikke være et lagerhotel. Det skal være noget, som har respekt for den gamle bygning. Der er jo rigtig meget historie her," siger Kenneth Munk.

Stor efterspørgsel

Kenneth Munk har allerede mærket stor efterspørgsel på lejlighederne, som bliver fra 38 og op til 130 kvadratmeter store. Nogle af lejlighederne bliver i to plan.

47-årige Kenneth Munk har det lokale firma Borrebjerggård VVS, og derudover udvikler han ejendomme. Han købte sin første udviklingsejendom for 20 år siden. Dette projekt er hans suverænt største. Han forventer dog ikke problemer med at få udlejet lejlighederne:

"Jeg er sikker på, at efterspørgslen vil være stor. Se lige, hvor smuk naturen er her. På den ene side er vi tæt på den kommende Søborg Sø, og på den anden side har vi Gribskov og Esrum Sø. Det bliver ikke meget bedre," siger han.