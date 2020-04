Har du værnemidler i overskud?

Den seneste uge er Gribskov Kommune blevet kontaktet af adskillige virksomheder, som vil hjælpe kommunen på forskellige måder under corona-krisen.

Musik i Lejet har eksempelvis doneret heldragter, håndsprit og værnemidler. Desuden stiller de en varevogn og en medarbejder til rådighed, der kan køre rundt i kommunen de næste 14 dage og indsamle donationer fra borgere og virksomheder.

Hvis du eller dit firma ligger inde med værnemidler af den ene eller anden slags, som I ikke selv skal bruge, hører Musik i Lejet meget gerne fra dig.

Værnemidler er: håndsprit og sprit, engangshandsker, engangsovertrækskitler eller engangsdragter i plastik, mundbind/eller kirurgiske masker (p2 eller p3), visirer/fyrværkeribriller.

Skriv en mail til soren.spliid@musikilejet.dk med følgende oplysninger: Navn, firma, type(r) og antal (værnemidler), telefonnummer (kontaktperson).

Så giver Musik i Lejet besked om, hvilken dag udstyret bliver afhentet, og du kan skrive retur, hvor du stiller udstyret, så det kan afhentes med to meters afstand.

Skulle du selv have mulighed for at aflevere det, er det selvfølgelig også en stor hjælp. Så kan det afleveres hos Morten Walbeck, Bukkarvej 16, 3200 Helsinge.

En af de virksomheder, der har givet en håndsrækning, er Oxymat i Helsinge, der producerer oxygen-udstyr. De har doneret 1.000 masker til kommunen.