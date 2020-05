Nu kan plejehjemsbeboere igen få besøg af deres pårørende - dog under nogle helt andre omstændigheder end normalt. Foto: Adobe Stock Foto: Halfpoint - stock.adobe.com

Har du savnet din bedstemor? Nu kan plejehjem få besøg igen

Besøgene skal blandt andet foregå udenfor og med mundbind på

Ugeposten Gribskov - 08. maj 2020 kl. 09:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det igen muligt for beboerne på Gribskov Kommunes plejecentre at få besøg af familie og venner.

Det besluttede politikerne i Ældre, social og sundhedsudvalget på et møde i torsdags. Men det bliver et anderledes slags besøg end før corona-virussen, der lukkede landets plejehjem ned i midten af marts. Besøgene skal nemlig finde sted udendørs, og den pårørende skal have mundbind på. Der må desuden ikke være flere end to pårørende samtidigt, og besøget skal aftales på forhånd, fortæller Birgit Roswall (V), formand for udvalget.

"Plejehjemmene skal kunne styre det og kan også sige nej, hvis de ikke personalemæssigt kan støtte op om det i den pågældende situation, eller hvis der er risiko for, at det vil medføre smitte," siger hun.

Restriktionerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og er udarbejdet i samarbejde med plejepersonalet.

Plexiglas og gåture Muligheden for besøg gælder alle plejecentre uanset de lokale forhold.

"Så må man finde ud af at organisere sig sådan, at besøg kan lade sig gøre," siger Birgit Roswall.

Hvis beboeren og den pårørende vil sidde tættere end to meter fra hinanden, skal de afskærmes med for eksempel plexiglas. Kommunens forvaltning skal desuden undersøge, om plejecentrene kan opstille pavilloner eller lignende, så der kan være indendørs besøg, men altså uden for selve plejehjemmet.

Udvalget har også givet tilladelse til, at man kan gå en tur.

"Hvis ledelsen vurderer, at det er forsvarligt, og det overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så må beboeren og den pårørende gerne gå en tur. Hvis beboeren sidder i kørestol, kan det for eksempel lade sig gøre, hvis beboeren selv kan køre i en elektrisk kørestol," siger Birgit Roswall.

De sociale konsekvenser Selvom Birgit Roswall ligesom sine udvalgskollegaer er bekymret for en eventuel smitterisiko for beboere og personale, så mener hun også, at man skal afveje det mod de sociale konsekvenser, der er ved et besøgsforbud.

"Nu er der gået to måneder, og man læser jo om, at man mister livslyst, når man bliver isoleret. Og nogle demente forstår ikke, hvorfor de lige pludselig ikke får besøg. Men det er også for de pårørende. Det er jo et afsavn for begge parter".

Men det er en hårfin balance. "Det er jo ikke noget, vi har lyst til at spille hazard med. Men vi har tillid til, at det, vi har besluttet, kan plejepersonalet håndtere".

En måned senere Siden den 6. april har lokalpolitikerne haft mulighed for at åbne for besøg på plejehjem.

Styrelsen for patientsikkerhed opdatererede påbuddet om besøgrestriktioner. I løbet af april har flere kommuner åbnet for udendørs besøg.

Hvorfor har I ventet? "Vi besluttede for 14 dage siden, at vi ville have undersøgt, hvordan det kunne lade sig gøre. På det tidspunkt begyndte andre kommuner at lukke op. Vi har villet sikre os, at vores personale kunne løfte opgaven og vi har inddraget dem i arbejdet med, hvordan det kunne lade sig gøre".

Birgit Roswall håber, at besøg på plejecentrene kan fastholdes, men ingen ved ikke, hvad fremtiden bringer.

"Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges nøje, og de laver dem om nærmest time for time. Det skal vi holde os for øje, for vi skal være forsige og ikke have smitte, hvis vi på nogen måde kan undgå det".

Hun fortæller, at der endnu ikke har været smitte hverken blandt beboere eller plejepersonale på de kommunale plejecentre i Gribskov.