Apoteker Ane Børsting og resten af personalet på Helsinge Apotek har kapacitet til at teste flere for antistoffer mod Covid19. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Har du haft corona? Apoteket kan teste dig

Helsinge Apotek er blandt de apoteker rundt om i landet, der tilbyder en antistoftest for coronavirus. Efterspørgslen er til stede, men der er plads til flere henvendelser, siger apoteker Ane Børsting

Ugeposten Gribskov - 05. august 2020 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et prik i fingeren kan Helsinge Apotek fortælle, om man har været smittet med coronavirus. Siden slutningen af juni har apoteket på Østergade været blandt de steder, hvor man kan blive testet for Covid19, og der har været efterspørgsel, uden at personalet dog er blevet rendt over ende. Man kan derfor komme ind fra gaden og få taget en test, eller få en tid, fortæller apoteker Ane Børsting, der ikke ønsker at sige præcis hvor mange, der er blevet testet.

- Vi har søgning på det, og folk kommer og spørger til det. Vi tager ofte testen med det samme, når folk står der, men der er også nogen, der bestiller tid. Man kan sagtens komme ind fra gaden, og så tager vi den med det samme. Vi har ikke nået grænsen for vores kapacitet, siger hun.

Hun fortæller, at folk har mange forskellige begrundelser for at få taget en test.

- Nogen har følt sig syge, andre har været ude at rejse, og så er der nogen, der skal på besøg hos en ældre. Der er mange begrundelser. Der er også nogen, der ser det lidt spontant, og beslutter sig for at få lavet en test. Så der er mange grunde til, at folk er interesseret, siger hun.

Hun gør klart, at testen ikke kan vise, om man er aktivt smittet, men altså kun om man har dannet antistoffer mod Covid19.

Testen foregår ved, at apotekets faguddannede personale laver et lille prik i fingeren og opsamler en dråbe blod, som bliver undersøgt for antistoffer mod virusset SARS-CoV-2, der forårsager COVID-19. Efter 10 minutter kan testen vise, om blodet indeholder antistoffer, og dermed om testpersonen har været smittet.

Der findes i øjeblikket ingen tilgængelig antistoftest, der kan give et fuldstændigt sikkert resultat. Sandsynligheden for et korrekt resultat er dog beregnet til over 90 procent. Testresultatet er mest sikkert, hvis man bliver testet minimum tre uger efter, at symptomerne viste sig første gang.

Muligheden for at få taget testen vil fortsætte - der er ingen planer om at tage den af bordet, så længe der er en pandemi i gang, siger apotekeren.

- Det er en mulighed, og den vil være der fortsat, siger hun.

Det koster 269 kroner at få taget testen. Apoteket ved Kvickly tilbyder ikke testen.

