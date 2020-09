Artiklen: ”Har du et problem?” – mand fik flækket læben

En 32-årig mand fra Gilleleje kontaktede søndag aften klokken 17.33 politiet og anmeldte, at han mellem klokken 01.00 og 01.50 lørdag nat var blevet overfaldet af en anden mand på Torvet i Hillerød.

Gerningsmanden havde tidligere på aftenen henvendt sig til den 32-årige og spurgt, om han havde et problem. Det havde den 32-årige ikke svaret på og var gået videre, men da de to mænd mødte hinanden igen senere på aftenen, slog manden den 32-årige på munden med knytnæve, så hans læbe flækkede.

En af den 32-åriges venner tog fat i manden for at få ham væk fra den 32-årige, hvilket fik manden til også at slå den 32-åriges ven i ansigtet, hvorefter manden løb fra stedet.

Gerningsmanden beskrives som 25-26 år, 170-174 cm høj og kraftig af bygning, mellemøstlig af udseende, brun i huden med kort sort hår. Han talte dansk med accent og var iført sort trøje og sorte bukser, oplyser Nordsjællands Politi.