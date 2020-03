Nordsjællands Turistfart har måttet stoppe alle deres aktiviteter. Foto: Modelfoto

Har aflyst alt: Vi må lytte til myndighederne

Ugeposten Gribskov - 26. marts 2020

Hvad siger du til 9 fantastiske dage i Tyrol og ved Gardasøen? Eller måske et 10 dages krydstogt på Moldau og Elben? For ganske få uger siden lød det som fristende tilbud for de fleste. Men corona-krisen har som bekendt sat alle rejser på hold.

Det er selvfølgelig ærgerligt for alle dem, der så frem til et par dage væk, men hos Gilleleje-virksomheden Nordsjællands Turistfart gør det ekstra ondt. Her annoncerede man og havde planlagt de førnævte rejser sydpå. Men virksomheden har måttet aflyse alt. Derfor er de et af de lokale firmaer, der i øjeblikket kæmper for at holde skindet på næsen.

"Vi har aflyst alle ture. Det gjorde vi med det samme. Vi kører meget med ældre. Derfor handlede vi hurtigt. Selvfølgelig er det frustrerende at måtte aflyse, men der er ikke noget at gøre ved det. Som almindelige borgere har vi ikke det indblik, som myndighederne har. Derfor må vi lytte til deres anbefalinger. De har nogle andre kanaler og ved mere om situationen ude i Europa." siger Flemming Madsen, der driver Nordsjællands Turistfart sammen med sin kone.

Ingen aktiviteter Men for at gøre ondt værre er de ikke kun ramt på deres rejser ud af landet. Også deres aktiviteter her i landet er blevet aflyst.

"Vi kører for firmaer. Men der arbejder medarbejderne hjemme nu. Vi kører også for turister, men der kommer ikke nogen til landet. Krydstogtskibe er også lukket ned. Der kører vi normalt i København. Men de kommer nok heller ikke tilbage foreløbig. Så der er ikke nogen at køre med," siger Flemming Madsen, der fortæller, at alle rejser indtil videre er aflyst til efter påske. Han forventer dog, at der vil gå endnu længere tid, før Europas grænser igen bliver åbnet.

"Det er ikke sjovt at kigge ud på garagen, hvor porten er lukket ned, og busserne holder parkeret," siger han og fortæller, at udfordringerne bestemt ikke bliver mindre af, at det er i de næste måneder, virksomheden - som mange andre af virksomhederne i Gribskov - normalt polstre pengetanken til den mere stille vinter.

Svær vinter venter "Et er, at vi som tingene er nu kan overleve i et lille stykke tid. Men som mange virksomheder heroppe lever vi af turister. Det betyder, at der er en højsæson og en lavsæson. Vi kører ikke lige så meget om vinteren. Normalt tjener vi penge om sommeren, der gør, at vi kan klare os igennem vinteren. Vi fylder vores pengetank op om sommeren og tærer lidt på den om vinteren. Det gør, at vi nu er nødt til at se mere end nogle få måneder frem. Det her giver ringe i vandet et helt år frem. Der kommer helt sikkert en svær periode nu," slutter Flemming Madsen.