Mikkel Andersen vil være Socialdemokraternes næste borgmesterkandidat. Men han får ikke posten uden kamp. Pressefoto

Han vil være Gribskovs næste borgmester: 'Kommunen skal være klima-neutral i 2030'

Socialdemokraterne skal ud i et kampvalg, når de skal finde deres næste borgmesterkandidat

Ugeposten Gribskov - 10. juni 2020 kl. 08:39 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygterne har svirret længe. Men nu er det sikkert og vist. Det bliver enten Morten Dahlberg eller Mikkel Andersen, der bliver Socialdemokraternes næste borgmesterkandidat. Sådan ser det i hvert fald ud, få dage før opstillingsfristen i partiet udløber den 14. juni.

Mens Morten Dahlberg i sidste uge bekendtgjorde sit kandidatur, gør Mikkel Andersen nu det samme. På vandrørene har det længe lydt, at den nuværende formand for beskæftigelses- og unge-udvalget ville stille op til det interne socialdemokratisk valg, og nu tager han så bladet fra munden.

"Jeg har ikke været i tvivl om, at jeg ville stille op. Men der har været en intern proces i partiet, hvor man først har kunnet melde sin kandidatur nu. Det har jeg gjort. Derfor har jeg ikke meldt noget ud før. For mig var det vigtigt, at man overholdt de interne procedure, så ingen var i tvivl om, hvad for en retning vi satte i partiet," siger han.

Socialdemokratiet i Gribskov har i de seneste år været ude for en del intern turbulens. I marts sidste år meldte viceborgmester og mangeårig borgmesterkandidat Bo Jul Nielsen sig ud af partiet efter 'svære arbejdsforhold'.

Han pegede især på problemer mellem de to interne partiforeninger - afdeling øst og vest.

"Der har været svære arbejdsforhold i forhold til klimaet i den lokale afdeling af partiet. Der er jo to partiforeninger og en fællesledelse, og det har ikke altid været nemt at navigere i det. Det har været så surt, at jeg vælger nu at trække stikket. De har ikke altid været medspillere - jeg har haft modspillere, som har skabt kaos inden for det seneste halvandet år. Det er også den retorik, der bliver brugt. Det er ikke altid pænt og sobert, den måde vi taler på," sagde Bo Jul Nielsen til Ugeposten dengang.

Mikkel Andersen, hvis du bliver spidskandidat, hvordan vil du så løse den interne splittelse?

"Jeg tror ikke, at borgerne går ret meget op i, om vi har interne udfordringer. Jeg tror hellere, de vil høre om, hvad for en politik vi gerne vil føre. Her bliver det vigtige at sætte en politisk retning for hele partiet."

Men hvad tænker du om de 'interne udfordringer', der er i partiet?

"Jeg er helt sikker på, at der vil være fuld opbakning til den kandidat, der bliver valgt. I Socialdemokratiet er vi meget optaget af, at vi bakker op om spidskandidaten - og at vi skal lave politik. Det handler det her om for mig."

Mikkel Andersen blev valgt ind i byrådet ved seneste kommunalvalg. Her fik han tredjeflest stemmer af alle socialdemokraterne. Men trods en relativ kort periode som byrådsmedlem er Mikkel Andersen sikker på, at han har, hvad der skal til for at udfordre borgmester Anders Gerner Frost.

"Vi går efter borgmesterposten," siger han med klar overbevisning i stemmen.

Vejen til den øverste post i kommunen mener Mikkel Andersen går gennem et større fokus på borgerne.

"Jeg stiller på næste byrådsmøde et forslag, om at alle borgere skal kunne få foretræde for udvalgene. Er der en sag på dagsordenen, skal man have muligheden for at spørge ind eller give sit besyv med. Her i kommunen mangler vi dialogen med hinanden. Dialogen mellem borgere og politikere. Derfor har jeg sat den på for at se, om vi også kan få borgerne med ned i udvalgene. Det er her, vi træffer vores beslutninger, så det er her, vi bør lytte til borgerne," siger han.

Hvis du bliver spidskandidat, hvilken ændring vil vi så se i Socialdemokratiet?

"Lokalpolitik handler om at have fokus på, hvad vi kan gøre for borgerne ud fra de ressourcer, vi nu engang har til rådighed. Men jeg har et ambitiøst mål om, at vi skal være klimaneutrale som kommune i 2030. Vi skal kigge på, hvordan vi energioptimerer vores bygningsmasse heroppe. Men også hvordan vi hjælper vores virksomheder til at blive det. Hjælpe dem med den rette viden. Vi skal sammen sætte en dagsorden. Vi skal for eksempel have sat flere ladestandere til el-biler op. I dag er der kun i Gilleleje og i Helsinge. Så er der nogen, der vil sige, at det ikke er vores ansvar som kommune, men skal vi i den retning, er vi nødt at hjælpe med at lave investeringerne for virksomhederne. Og så tror jeg faktisk også, at det vil give ekstra arbejdspladser, hvis vi satser på den grønne omstilling, og det har vi brug for. Der skal skabes arbejdspladser, så folk ikke behøver at pendle ind til København hver dag," slutter han.