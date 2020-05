Se billedserie Yahya Hassan blev torsdag fundet død i sin lejlighed. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

'Han skrev som Yahya Hassan, han døde som Yahya Hassan'

Yahya Hassan døde kun 24 år gammel. Tidligt i sit liv stødte han på en digter fra Græsted, der var med til at forme hans så succesfulde karriere

Ugeposten Gribskov - 09. maj 2020

"Yahya Hassan var ca. 15 år, da han kom til os. Han adskilte sig fra de andre ved sin solbrændte glød og den strikhue, han altid havde på."

Bo Lille husker ham tydeligt. Ikke kun fordi han som Yahya Hassan selv er digter. Men også fordi han var en af de første, der formede og guidede den danske litteraturverdens enfant terrible.

Vi er 10 år tilbage i tiden. Bo Lille fra Græsted var lærer på Forfatterskolen i Viborg. I lokalet sad en kommende verdensstjerne.

"Det var tydeligt, at der var et særligt talent. Han virkede meget nærværende og vibrerende, levende og indsugende," husker han tilbage.

Yahya Hassan var dengang i sin spæde digterkarriere. Bo Lille fortæller, at Yahya Hassan kaldte sig rapper - og især lavede gangsta rap.

På kant med loven Den unge digter var allerede dér på kant med loven og var anbragt på institutionen Solhaven i Farsø. Herfra kørte en værge ham hver dag frem og tilbage til forfatterskolen i Viborg.

"Mens jeg underviste, sad værgen nede i bilen og ventede. Det havde jeg ikke prøvet før," siger Bo Lille.

"Men der var et åbenlyst talent. Han var en god rimer - og især de lidt længere rim, som man tit bruger i rap. Han havde en rå side, men lavede også noget mere følsomt."

Yahya Hassan var en mand, mange enten hadede eller elskede. Med adskillge domme i rygsækken - men samtidig også med en syleskarp samfundskritik.

Bo Lille oplevede ham dengang som en sød og imødekommende person. Han kunne dog godt mærke, at Yahya Hassan havde nogle dybere lag.

"Han var meget høflig og var aldrig negativ. Vi behandlede ham godt, men også forsigtigt. Der var så meget, der bevægede sig i ham."

Yahya Hassan stoppede på forfatterskolen efter et par måneder. Bo Lille kan ikke huske den præcise årsag. Men de to holdt efterfølgende kontakten. I en artikel om forfatterskolen i Viborg fra dengang udtalte den unge Yahya Hassan, at 'Bo, han er bare den bedste. I hvert fald til lyrik'.

Hård kritik Før Yahya Hassan sendte sin første digtsamling sendte han den også til Bo Lille.

"Han ville have mit besyv med. Jeg var den første, der skulle se den. Først turde jeg ikke åbne mailen. Han havde sådan en frygtelig mailadresse, der hed et eller andet mærkeligt. Jeg var bange for, at det var spam. Jeg sagde til Yahya, at produktet efter min mening ikke var færdigt, men det var væsentligt. Så han skulle bare klø på."

Og klø på gjorde Yahya Hassan. I digtsamlingen kom han med en hidtil uset hård kritik af sine forældres generation. Han skrev blandt andet om systematiske tæsk i barndomshjemmet og opdragelse med korancitater. Digtsamlingen blev Danmarkshistoriens bedst sælgende debutdigtsamling.

Bo Lille havde ikke forudset, at Yahyah Hassan ville føre det så vidt, som han gjorde.

"Yahya lærte hele tiden undervejs. Men ikke nok til, at jeg kunne forudsige, at han ville ende dér. Det, der har skabt ham, er aktualiteten. Vi andre kan skrive nok så fine og gode ting, men vi har ikke den baggrund, han havde. Det skabte ham, at han var den, han var. At han kom fra det miljø med en forfærdelig far, der har slået og undertrykt ham."

"Så han var en gamechanger. Han ændrede hele integrationsdebatten til at være mere realistisk i stedet for en svævede forestilling fra nogle søde og rare 40-årig bebrillede kvinder."

I torsdags kom den triste nyhed så om Yahya Hassans pludselige dødsfald. Digteren blev fundet død i sin lejlighed. For Bo Lille kom hans død som et chok. Men dog et forventet chok.

"Yahyas bratte død kom som et mindre chok, men var alligevel en logisk følge af et liv på kanten. Han skrev som Yahya Hassan, han døde som Yahya Hassan. Han levede fuldt ud og døde brat. Yahya Hassans navn vil blive stående i litteraturhistorien."

Yahya Hassan blev 24 år gammel.