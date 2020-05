Håndværkere på uopfordret besøg: Politiet kommer med opfordring

uopfordret To gange inden for en time var udenlandske håndværkere på spil i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Første gang var tirsdag kl. 12.25 på Kvistgårdsvej i Tikøb. Her kørte en varevogn på udenlandske nummerplader rundt og observerede i området.

Kl. 13.26 anmeldte en beboer på Gartnervænget i Græsted, at en udenlandsk håndværker uopfordret havde henvendt sig på adressen. Anmelderen havde dog sendt manden væk igen.

I forbindelse med de to sager kommer Nordsjællands Politi med en opfordring. De skriver:

Nordsjællands Politi anbefaler, at man takker nej til uopfordrede tilbud fra omrejsende håndværkere. I stedet bør man:

- Holde sig fra at bruge deres ydelser. Hvis nogen uopfordret banker på ens dør og forsøger at sælge noget, skal man:

o Afvise dem o Hvis muligt notere et signalement af personerne og den bil, de er ankommet i

o Ringe 1-1-4 og anmelde det

Nordsjællands Politi skriver samtidig, at hvis man alligevel laver en aftale med håndværkerne, og arbejdet ikke lever op til det aftalte, så er der ikke længere tale om en opgave for politiet, selv om håndværkerne har henvendt sig ulovligt. Der er derimod tale om et såkaldt civilt søgsmål, hvor køber selv skal trække dem i retten.