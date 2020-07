"Det er helt fedt, at jeg ka' blive her i Nordsjælland!" Ordene kommer fra 15-årige Jeppe Ohlendorf, som efter sommerferien starter på Gribskov Gymnasium, samtidig med at han kommer med i NH-talent. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Håndboldtalent: 'Fedt at jeg kan blive her' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndboldtalent: 'Fedt at jeg kan blive her'

Den 15-årige Jeppe Ohlendorf fra Team Helsinge Håndbold er kommet med i nyskabelsen NH-talent

Ugeposten Gribskov - 27. juli 2020 kl. 10:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er helt fedt, at jeg kan blive her i Nordsjælland!"

Ordene kommer fra 15-årige Jeppe Ohlendorf, som efter sommerferien starter på Gribskov Gymnasium samtidig med at han kan udvikle sig som håndboldspiller i nyskabelsen NH-talent.

At blive i Nordsjælland har nemlig ikke været muligt for talentfulde håndboldspillere, som har søgt til idrætsefterskoler og håndboldakademier i Jylland og på Fyn.

Med NH-talent vil Nordsjælland Håndbold og de tre moderklubber Team Helsinge Håndbold, Hillerød Håndboldklub og Helsingør Håndbold gerne vende trafikken, så de unge bliver her.

"Desuden handler det om, at moderklubberne får et tilbud til talenter og de unge spillere får noget at gå efter - og vi håber også, at vi får nogle spillere, som bliver dygtige nok til at spille for Nordsjælland Håndbold," fortæller talentchefen Laurids Søgaard.

I marts inviterede Nordsjælland Håndbold alle interesserede i U17-alderen til at komme til træningssamling og Jeppe Ohlendorf mødte op sammen med flere kammerater fra Team Helsinge Håndbold. Han er sidenhen blevet udvalgt til den trup, der udgør U17-drengeholdet i Nordsjælland Håndbold til den kommende sæson.

Fakta NH-talent starter i sæsonen 2020-21 med et U17-hold, og intentionen er sæsonen efter også at have et U19-hold, ligesom der arbejdes på at supplere med et 2. divisionshold.



NH-talent vil også samarbejde med GETU Gribskov Elite & Talentudvikling, Hillerød Elite Idræt og Helsingør Talent & Elite.





NH-talent giver følgende muligheder:

4 ugentlige halpas med varierede træningsgrupper og matchning.

3 ugentlige styrkepas under vejledning af Per Nielsen, der også er fysisk træner på ligaholdet

Adgang til ligaholdets fysioterapeuter flere gange om ugen

Ugeplaner der tilpasses den enkelte bl.a. efter muligheden for morgentræning

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner så uddannelse og træning kan kombineres

U17-holdet har fast base i de nye faciliteter i Royal Stage, Hillerød

Stort fokus på individuel udvikling bl.a. gennem brugen af video

Stort fokus på udvikling af kultur og mentale færdigheder

Fast målmandstræning. NH-talent starter i sæsonen 2020-21 med et U17-hold, og intentionen er sæsonen efter også at have et U19-hold, ligesom der arbejdes på at supplere med et 2. divisionshold.NH-talent vil også samarbejde med GETU Gribskov Elite & Talentudvikling, Hillerød Elite Idræt og Helsingør Talent & Elite.NH-talent giver følgende muligheder: De skulle begynde 1. maj, men med et par ugers coronaforsinkelse kom de igang - men stadig ikke med mulighed for at kunne træne håndbold indendørs på en bane.

"Selv om omstændighederne er anderledes, så er der en god stemning på holdet," fortæller Jeppe Ohlendorf.

Han startede med at spille håndbold som 6-7-årig og vil bruge NH-talent til at se, hvor langt han kan komme - og lægger ikke skjul på, at hans ambition er at blive professionel og spille for Nordsjælland Håndbold.

Selv var han ikke i tvivl om, at det lige er noget for ham - men han tror også, det er en god overbygning for Team Helsinge Håndbold:

"Det ka' godt gi' de mest ambitiøse lidt blod på tanden. Mange vil se det som noget spændende," mener han.

Udvikling og samarbejde Talentchefen er godt tilfreds med, at omkring 30 meldte sig til den første træning, og han siger, at det er en meget ambitiøs og træningsivrig trup, der nu udgør NH-talent:

"Jeg er sikker på, at vi kan flytte rigtig mange af dem rigtig langt håndboldmæssigt," siger Laurids Søgaard.

Han føjer til, at nogle af de spillere, som ikke kom med i truppen, har mulighed for at træne med ind i mellem, så de også får en mulighed for at udvikle sig.

"Vi samarbejder desuden med moderklubberne om at løfte det øvrige børne- og ungdomsarbejde endnu en tand op," siger talentchefen. CJ