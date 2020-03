Der er mangel på seksualundervisning, der lærer de unge at beskytte sig selv. Foto: Adobe Stock

Gymnasie-elev: Mangel på seksualundervisning i Gribskov

Det er vigtigt, at man kan have en åben debat om sex og beskyttelse

Ugeposten Gribskov - 10. marts 2020 kl. 09:04 Af Clara Gerløv Østergaard, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 9. klasse, på Gribskolen, gik pigesnakken på sex og at være - eller ikke at være - "poppet" endnu. Én pige fortalte engang om "den vildeste" sexoplevelse med fyren fra sidste weekend. Uden kondom. "Er du ikke bange for at blive gravid?", blev der spurgt. Men nej: "Jeg er på p-piller," svarede hun. "Er du ikke bange for kønssygdomme?" "Jeg er på p-piller," gentog hun.

Det er ikke godt, at piger (og drenge) ikke er klar over de konsekvenser, som kan følge, hvis man ikke beskytter sig ordentligt. P-piller beskytter f.eks. kun imod graviditet.

At unge, der er seksuelt aktive, ikke ved det og sikkert mange andre ting, viser, at der er mangel på seksualundervisning, der lærer de unge at beskytte sig selv.

I min tid på folkeskolen i Græsted havde vi i alt 3 ugers seksualundervisning. Første gang i 5. klasse, hvor vi lærte, hvad der ville ske med vores kroppe under puberteten. Næste gang i 7. klasse, der var emnet "Hvad der sker i kvindens menstruationscyklus". Sidste gang i 8. klasse, der blev der lagt meget vægt på, hvordan man passer på sig selv, i den forstand hvordan man siger fra over for ting, som man ikke føler sig klar til. Der blev også snakket kort om de forskellige præventionsmuligheder, men der skulle lægges meget mere vægt på det.

Nogle unge drenge og piger begynder at blive seksuelt aktive tidligere end i 8. og 9. klasse, og det er vigtigt, at de ved alle de ting tidligere, end når det er for sent. Det er vigtigt, at det bliver et mere normalt undervisningsemne i folkeskolen. Det er vigtigt, at tabuet omkring sex, og hvordan det foregår, hvordan man beskytter sig selv, og hvordan man siger fra, forsvinder.

Det er vigtigt, at man i timerne kan have en åben debat om sex og beskyttelse, hvor eleverne kan få lov til at få svar på de spørgsmål, de har om emnet.

Man skal starte med at snakke om beskyttelse og forklare, at man har retten til at bestemme over egen krop, i 6.-7. klasse. For at samtalen kan gå flydende, synes jeg, at det er vigtigt at lære lærerne om, hvordan de formidler informationen til eleverne. Der kunne være nogle kurser, der lærte lærerne om, hvad eleverne skal vide, og hvordan de kan fremvise det.

De unge har ret til den information, der holder dem sikre og beskyttet.