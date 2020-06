Hvorfor må man ikke være en 'stræber', uden at det skal være negativt, spørger skribenten. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Antonioguillem - stock.adobe.com

Gymnasie-elev: Ambitiøse elever må ikke overses

Ugeposten Gribskov - 11. juni 2020 kl. 16:21 Af Gustav Volstrup Sønderlund, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg kan tydeligt huske en bestemt oplevelse fra min folkeskoleklasse, som ofte får mig til at tænke over, om det er "forkert" at have høje ambitioner i skolen. Jeg blev skuffet over, jeg fik 10 i en færdighedsregning, og ikke 12. Mine klassekammerater blev nærmest sure på mig, fordi 10 er det, man betragter som "en god karakter".

Nu er jeg startet på Gribskov Gymnasium, og jeg begynder at lægge mærke til den samme tendens; at det er forkert, og nærmest et tabu, at have høje faglige ambitioner. Af og til oplever jeg, at bekendte kalder mig en stræber, og det er selvfølgelig med en negativ og nedladende tone. Det er så min undren: Hvorfor må man ikke være en "stræber", uden det skal være negativt? Ved nærmere eftertanke virker det, som om de elever, der har brug for at tabubelægge høje ambitioner, bruger det som en forsvarsmekanisme, da de ikke selv besidder de største faglige kompetencer, men derimod har succes andetsteds. Men i sidste ende, så er det de elever med et højere gennemsnit, der har de bedste fremtidsmuligheder.

Den almene holdning til de gode karakterer er den, at hvis man ikke har de bedste faglige kompetencer med i bagagen, så er det umuligt at få gode karakterer. Min holdning til det er ambivalent, da jeg godt kan forstå, at det kan være sværere at få de gode karakterer for mindre begavede. Derimod kræver det flid og hårdt arbejde, uanset fagligt niveau, at opnå de bedste karakterer. Det, der irriterer mig, er, at de elever, der kritiserer "stræbere", ikke selv arbejder hårdt nok for det i skolen. Hvis de nu gjorde en større indsats i skolen, så ville de kunne respektere ambitiøse elever mere, da de kan indse, hvor meget det kræver at få de høje karakterer, selv for ellers intelligente elever.

Hvordan finder man ud af, hvad der er mest respektabelt i nutidens ungdomskultur? Skal det være sejt ikke at gide skolen, eller skal de elever, der får de høje karakterer, værdsættes mere? For at løse dette dilemma, mener jeg, at man skal niveauopdele gymnasieklasserne fra start. Det skal afhænge af karaktererne fra afgangseksamen i 9. klasse. På den måde kan man opnå, at eleverne med et højt fagligt niveau, og dermed også et højt ambitionsniveau, kan udfolde og dyrke deres talent i selskab med andre begavede elever. Derudover mener jeg også, at der slet ikke er nok fokus på at gøre de bedste elever endnu bedre, da særligt begavede elever har større muligheder for at udrette noget stort for Danmark, og dermed styrke det danske land.

BOKS: Det optager de unge

Hvad optager unge i Gribskov? Det har vi bedt gymnasieelever på Gribskov Gymnasium om at svare på i en række debatindlæg.