Gribskovs biblioteker genåbner mandag

Ugeposten Gribskov - 15. maj 2020

Som en del af genåbningen af Danmark har Folketingets partier besluttet, at landets biblioteker delvist må åbne på mandag efter at have været lukket i to måneder på grund af corona-krisen.

På bilbiotekerne i Helsinge, Gilleleje og Græsted kan man derofor igen reservere, låne og aflevere bøger og andre materialer.

"Du er velkommen til kortvarigt at tage ophold for at finde de materialer, du vil låne. Og du vil igen kunne få hjælp og vejledning af personalet," skriver Gribskov Biblioteker på deres hjemmeside.

Bibliotekerne holder dog kun åbent i de betjente åbningstider, som man finder på bibliotekets hjemmeside gribskovbib.dk.

Man vil derfor endnu ikke kunne lukke sig ind på biblioteket med sit sygesikringskort, hvilket man normalt kan uden for åbningstiden, og afhentningsbiblioteket i Tisvilde vil fortsat være lukket.

Den delvise genåbning betyder heller ikke, at man fra mandag kan opholde sig på bibliotekerne for eksempelvis at læse avis eller lege som sædvanligt, og computere, printere og kopimaskiner vil ikke være tilgængelige.

Ovenstående gælder foreløbigt indtil den 8. juni, hvor regeringen har planlagt den tredje fase af genåbningen af Danmark.