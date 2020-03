Min holdning er klar: Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at Gribskov Kommune skal aflevere yderligere 16 millioner kroner oven i de i forvejen 330 millioner kroner, vi allerede i dag betaler til andre kommuner, skriver borgmester Anders Gerner Frost. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Gribskov har stort fokus på udligningsreform Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov har stort fokus på udligningsreform

Ugeposten Gribskov - 07. marts 2020 kl. 09:24 Af Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Bjarne Jagd Nissen mener i et læserbrev i Ugeposten, at jeg burde deltage mere i debatten om oplægget til reformen af udligningsordningen.

Derfor vil jeg gerne her fortælle, hvad jeg har gjort og stadig gør for at fortælle omverdenen om min holdning til oplægget.

Først er det vigtigt at slå fast, at min holdning er klar: Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at Gribskov Kommune skal aflevere yderligere 16 millioner kroner oven i de i forvejen 330 millioner kroner, vi allerede i dag betaler til andre kommuner. Og da slet ikke, når det viser sig, at kommuner med flere penge på kistebunden rent faktisk vil få penge ifølge oplægget til den nye reform.

Det har jeg brugt og bruger fortsat tid på at kommunikere via medierne med blandt andet pressemeddelelser, facebook-opslag og på kommunens hjemmeside.

Derudover taler jeg løbende med en række Christiansborg-politikere for at forklare kommunens situation og det - for os - urimelige i oplægget.

Jeg har også for nylig sendt et tre sider langt brev til statsministeren og indenrigsministeren med forklaringer på, hvorfor oplægget er uholdbart. Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh udtalte for nylig, at han er enig med mig i, at regeringens oplæg på flere punkter er uretfærdigt for Gribskov.

Alle kan i øvrigt læse brevet til statsministeren og indenrigsministeren på gribskov.dk/nyheder.