Her skal den nye administrationsbygning efter planen bygges. Arkæologerne har i december været i gang med at lede efter fortidsminder på grunden, og der er foreløbig fundet spor efter 10 huse fra jernalderen.

Gribskov Kommune bygger nyt: Medarbejdere skal samles i Helsinge

Et stort nybyggeri ved siden af Gribskov Gymnasium skal give mulighed for at samle kommunens administrative medarbejdere i Helsinge. Der er dog ikke tale om et nyt rådhus, understreger kommunen i en pressemeddelelse.

Det eksisterende rådhus på Rådhusvej skal således fortsat være i brug, mens det nye byggeri på Østergade formentlig kommer til at rumme jobcentret, kommunale medarbejdere der i dag sidder i det gamle rådhus i Gilleleje, kommunal tandklinik samt sygepleje og hjemmepleje. Det er dog stadig ”på idéplan”, hvilke dele af forvaltningen der skal flytte ind i det nye hus.

Huset skal efter planen stå klar til indflytning om tre år – med udgangen af 2022. Det er dog uvist, hvornår gravemaskinerne kan gå i gang. Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan. Desuden har arkæologer ifølge Frederiksborg Amts Avis fundet spor af jernalderhuse på grunden, som kommunen i forvejen ejer.

”Som minimum ønsker vi at gennemføre en totaludgravning af det område, der skal bygges på,” siger afdelingschef Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland, til avisen.

Der er i budgettet øremærket 103 millioner kroner til samlingen af medarbejderne.

Et enigt økonomiudvalg besluttede mandag at sende sagen videre til byrådet. Det er dermed sandsynligt, at byggeriet bliver vedtaget.



Penge til velfærd

”Målet er at bruge færre penge på kommunal ejendomsdrift og dermed frigøre penge til velfærd,” siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).

Anders, er det hensigtsmæssigt at lægge et hus med borgerfunktioner i udkanten af byen?



”Som det ser ud lige nu, vil de fleste borgerfunktioner være på det eksisterende rådhus. Det bedste ville jo være at bygge det midt i gågaden i Helsinge. Det har så af forskellige grunde ikke kunnet lade sig gøre. Men når vi ser på den case, altså hvordan vi kan minimere vores driftsomkostninger, er kommunal jord klart billigst. Men man skal jo også tænke på, at det skal være nemt at komme til og fra huset, f.eks. til tandklinikken.”

I taler om, at det her også skal være borgernes hus. Men hånden på hjertet: Et par mødelokaler – er det et borgerhus?



”Vi er ikke så kreative, så vi vil rigtig gerne invitere borgerne til at byde ind med, hvad huset kan bruges til. I den forbindelse vil der komme flere borgermøder.”

Er det her ikke bare en forløber for et helt nyt rådhus?

”Det rådhus, vi har nu, fungerer godt, så det er en relativt stor investering, hvis vi skal samle hele administrationen ét sted. Vi har borgerservice og andre funktioner, som fungerer godt på det nuværende rådhus. Vi skal da tænke ind, at det kan være muligt at samle det hele en dag, men jeg regner ikke med, at det bliver i min tid i politik.”



Medarbejdere skal vandre

Skal du have kontor i det nye byggeri?

”Nej, overhovedet ikke. Vi håber jo, at medarbejderne kommer til at stille bilen et af stederne og så gå frem og tilbage, hvis de skal til møder. Det er da også min ambition, at jeg kommer til at gå til møder i stedet for at tage bilen,” siger Anders Gerner Frost.

Der er ifølge Google en afstand på 1,2 km imellem det gamle rådhus og den nye administrationsbygning, svarende til en rask spadseretur på 15 minutter.