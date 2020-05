Gratis kajakkursus til corona-arbejdsløse

"I en tid, hvor udsigterne til at finde et nyt job ikke er i top, tror vi på, at det er godt at komme ud i naturen og have fokus på at lære noget nyt og være sammen med andre mennesker i behørig afstand til hinanden. Kajakroning kan i den forbindelse noget særligt," siger Tine og Rune Dahl Mortensen i en pressemeddelelse.