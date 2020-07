Græsted-kunstner fylder 60 år

Når billedkunstneren og maleren Peter Holm fejrer 60 den 10. juli, bliver det på en lidt anden måde end først tænkt. 2020 så ud som et meget udadvendt år med mange udstillinger i udlandet, men kunsten er også ramt af Covid -19, og meget tid er gået med at planlægge 2021, så det meste kan gennemføres. 60-årsdagen skulle også fejres med udstilling, reception og fest - nu er der noget at glæde sig til næste år i stedet.

Peter Holm har i de senere år udstillet intensivt i udlandet, bemærkelsesværdigt i Ukraine, hvor han har kurateret en udstilling på Museum M.Bulgakov og sidste år også kuraterede en større international udstilling på det prestigiøse Kunstcenter M17. Flere udstillinger i Polen, USA og Japan og deltagelse i WESTFARBE, en udstillingsrække på tyske kunstmuseer om det monochrome maleri, har medvirket til et voksende netværk og en vej til en ny fordybelse i maleriet.

Peter Holms arbejde med maleriet begrænser sig sjældent til noget der holder sig indenfor maleriets traditionelle ramme. Med fokus på formen og farven sætter han maleriet ud i rummet, i form af objekter og møbellignende skulpturer, tydeligst i rummet

“ Græsted Suite” på Munkeruphus i 2017, hvor et helt rum skabtes som et maleri gæsterne kunne træde ind i.

På hjemmebanen på fabrikken udenfor Græsted har Peter Holm i samarbejde med ægtefællen, billedkunstner Karin Lind, skabt udstillingsplatformen teksas, hvor kunstnere fra mange dele af verden har boet, arbejdet og udstillet.

Peter Holm udstillede i 2017 på Munkeruphus i tæt samarbejde med Karin Lind, og i år kan man se kunst i Danmark med medvirken fra PH - først i en eksperimenterende udstilling på et nedlagt industriområde i Næstved og til efteråret på det genfødte Skovhuset.

Peter Holm er repræsenteret i betydelige samlinger i USA og senest føjet til samlinger i Japan. Herhjemme i Statens Kunstfond, Odense og Københavns Kommune. Peter Holm har flere offentlige udsmykninger bag sig, mest markant er udsmykningen “Skulpturgruppe ved Brombærstien” i Odense, der blev skabt i forbindelse med nyt vejanlæg til til nybygningen af Superhospitalet - det lyder kedeligt, med opgaven løstes med et farverigt værk der tilfører et anonymt område en særlig karakter, fortæller Karin Lind.