Græsted Revy er gået konkurs

Græsted Revyen, der i 2014 og 2017 vandt prisen for Årets Revy ved TV2 Charlies Revygalla, er gået konkurs. Det skriver eb.dk.

Det bekræfter René Richardt, der står i spidsen for showet sammen med sin kone Vibeke igennem selskabet Græsted Revy og Underholdning ApS.

- Vi er selvfølgelig ramt af coronakrisen, og det har vi måttet tage den her kedelige konsekvens af, siger René Richardt.

Revyen kører normalt fra juni til oktober på Græsted Kro, som ægteparret også står bag, men her vil driften fortsætte normalt. Det er kun revyen, som bliver ramt. Planen er samtidig at kunne åbne op for publikum i 2021.

- Vi ved ikke hvordan, men det skal vi nok finde ud af. Vi har advokater til at hjælpe os med det, siger han til eb.dk.

Ægteparret har ikke haft mulighed for at søge nogle af statens hjælpepakker.

- Hjælpepakkerne rammer lidt skævt, fordi vi spiller efter den 31. august, så vi ville ikke kunne søge i hele perioden. Vi var tvunget i knæ.

Han er naturligvis påvirket af konkursen.

- Vi er da kede af det, men vi ser også fremad nu. Det var en uforudset udfordring, vi blev stillet overfor. Det blev lige svært nok, siger han og uddyber:

- Vi blev nødt til det. Vi har jo en masse lønninger til skuespillere og musikere og alt muligt, som er svært, og da vi ryger udenfor de her hjælpepakker, kunne vi ikke se en anden udvej.