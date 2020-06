Se billedserie Helle Lund i et af campingpladsens glamping-telte. Foto: Camilla Nissen

Glamping i Gribskov: Her kan du bo på hotelværelse i naturen

På Gilleleje Camping kan man bo i naturen, men nyde godt af den luksus, man kan få på et hotelværelse.

25. juni 2020
Af Camilla Nissen

Hvis man gerne vil overnatte i naturen, men foretrækker en ordentlig seng at sove i, kunne Gilleleje Camping være et bud på et godt sted at booke sig ind. Her er blandt andet en terrasse med loungemøbler, et udekøkken med opvaskemaskine - og så de to såkaldte glamping-telte. De ligner mest af alt hotelværelser, når man lyner teltdugen op og kigger ind. Der er en dobbeltseng, sofa med bløde puder og et køleskab. Og der har været stor interesse for at booke glamping-teltene,

"Inspirationen har vi fået fra campingpladser sydpå. Så vi testede teltet af i 2017 for at se, om det kunne holde fugten ude og fungere i Danmark, hvor det jo af og til regner en del. Men det viste sig, at det også fungerede fint i Danmark. Så vi satte det op til udlejning i foråret 2018, og så gik det ellers stærkt med bookingen. Derfor satte vi et ekstra telt op tre uger senere," siger Helle Lund, der sammen med sin mand Jacob har drevet campingpladsen siden 2016.

Hun vurderer, at man med luksus-campingteltene får trukket et bredere publikum til campingpladsen.

"Det er et andet publikum, man får fat i - et bredere publikum. Og det trænger vores branche til. Her kan man finde ro og høre fuglene," siger Helle Lund.

Hun peger på, at man på den måde rammer flere ting, der er oppe i tiden.

"Man får fat i outdoor-folket, og samtidig kan man være miljøbevidst, fordi man ikke tager ud at flyve for at komme på ferie," siger Helle Lund.

Og selvom de to glamping-telte er eftertragtede, kommer Gilleleje Camping ikke til at sætte flere luksustelte op.

"Hvis vi fyldte hele pladsen med glamping-telte, ville det ikke være så spændende mere. Her skal blive ved med at være fred og ro," siger hun.

Teltene henvender sig til det voksne publikum, hvis man for eksempel som et par med små børn trænger til at komme lidt væk hjemmefra, lyder det fra Helle Lund.

"Her kan mor og far få lidt voksentid, ligesom på et hotel. Vi ligger desuden ved siden af Passebækgård Golf, som også har en restaurant, hvor vores gæster kan gå over og spise om aftenen," siger hun.

"Derudover håber vi, at vi også kan få gæsterne til at tage ind og besøge Gilleleje. Vi går op i at støtte op om lokalsamfundet og vil gerne have folk ind til byen," siger hun.

Hun mener, at der generelt er brug for et opgør med den opfattelse, som mange har af campingplivet.

"Vi er nødt til at vise folk, at campinglivet ikke er lig med ulækre toiletter osv. Hvis folk først kommer ud og tør prøve det, er der måske nogen, der finder ud af, at det faktisk er en genial ferieform, og at der er mulighed for at få et lækkert bad eksempelvis," siger hun.

Ikke meget glamping Faktisk er Gilleleje Camping et af de eneste steder i Nordsjælland, hvor man kan campere i sådanne luksustelte, lyder det fra VisitNordsjælland. Tre medarbejdere fra Visit Nordsjællands produktkontor er nemlig på besøg hos campingpladsen denne formiddag af samme grund.

"Der er utrolig lidt glamping i Nordsjælland. Så vi er herude for at lære lidt om det. Der er mange muligheder i det. Vi havde planlagt en messe i maj, hvor vi gerne ville præsentere folk for glamping. Det er overnatning, hvor grundfaciliteterne er i orden, og hvor man ikke skal komme med alting selv, men hvor man kan få lov at sove i naturen samtidig," siger Anne-Marie Von Vultejus fra turistorganisationen.

Hun vurderer, at flere vil tage på camping som følge af coronapandemien, der gør det svært at rejse ud i verden.

"Vi har hørt om folk, der har booket krydstogter, men fået pengene tilbage og så har købt en campingvogn for at prøve, om det kunne være noget for dem," siger hun.

Hun nævner, at det også kræver, man 'kan noget med værtskab', som hun roser Helle Lund for at udvise.

"Glamping skal kombineres med godt værtskab, for det er ikke et billigt produkt. Det skal være en luksusoplevelse," siger Anne-Marie Von Vultejus.