Gilleleje har trodset corona: 'Det har været en god sommer'

Ugeposten Gribskov - 04. september 2020 Af Anna Hjortsø

"Det har været en god sommer. Der har været godt med mennesker, og det, tror jeg, er et indtryk, der gælder både for overnatningssteder, spisesteder og handel generelt. I stedet for de udenlandske turister har der været danske i stedet," fortæller Henrik Magelund, formand for Gilleleje Handels- og Turistforening.

Det var ellers ikke til at vide på forhånd, hvordan det ville gå med handlen og turismen i den nordlige kystby, da corona-virusset i foråret lukkede det meste af Danmark ned, grænserne lukkede for udenlandske turister og årlige sommer-arrangementer som Bakkefesten, Sildens dag, Torvemarked og Opera på Toppen måtte aflyses.

Men det ser ud til, handlen har klaret skærene.

"Jeg tror, at omsætningen er gået, som den skulle. Men det er klart, at de caféer og spisesteder, der var tvunget lukket i foråret, sagtens kan være efter årets omsætningstal - det de skulle have haft tjent," Henrik Magelund.

Vigtig sæson

En god sommersæson er væsentlig i Gilleleje, fortæller handelsformanden.

"Det er noget af det, der bærer den almindelige detailhandel, men også spisteder igennem vinterhalvåret. Da vi - ligesom alle andre - stod i foråret og måtte konstatere, at der blev lukket ned, var der ingen, der kunne spå om, hvilke konsekvenser det ville få, og hvordan sommeren ville ende ud. På den måde er det en lettelse at kunne konstatere, at vi har haft de besøgende, vi har skullet her i byen - det er dejligt."

Komme styrket tilbage

Og selvom større sommerarrangementer har måttet aflyses på grund af forsamlingsforbuddet, har der været masser af andre, men mindre initiativer som små koncerter og andre kulturtilbud, ifølge Henrik Magelund.

"Så har de måske fået lidt bedre plads og godt for dem. Og jeg tror dem, der første gang er kommet til Gilleleje for første gang i år og ikke har kendt til andet, har været fint tilfredse," siger han.

"Men der er da mange, der har sagt, at de savnede Bakkefesten eller Torvemarkedet. Men de har accepteret, at vi måtte aflyse på grund af forsamlingsforbuddet, og så må vi komme styrket tilbage næste år."