Gilleleje-aflysninger på stribe: Vi skal ikke gradbøje retningslinjerne

"Man kunne sagtens gradbøje retningslinjerne. Men det har vi ingen interesse i. Det er vigtigt, at nu, hvor vi som land har nogenlunde kontrol over den her virus, så skal vi ikke stå og skubbe bag på risikoen for at starte en spredning for at afvikle en torvedag eller et event," siger Henrik Magelund og fortsætter:

"Som forening er vi sat i verden for at sikre, at vi også har handel i byen om et år. Dér skal vi ikke være dem, der laver et sted, hvor coronaen kan sprede sig, fordi vi stædigt har holdt fast i et arrangement. De her ting har været nice to have og ikke need to have," siger Henrik Magelund, der samtidig heller ikke kan se, hvordan de rent praktisk ville kunne afholde de mange arrangementer, selv hvis de ønskede det.