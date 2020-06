Gilleleje Bio åbner igen efter corona

Den ene af filmene er et dansk krimidramaet, der hedder 'Kød & Blod' med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen. Filmen er en intens familiefortælling, der foregår i et kriminelt miljø i en dansk provinsby med et nådesløst blik på kærlighed, sammenhold og fællesskabets destruktive magt. Da Idas mor omkommer i en bilulykke, placeres den kun 17-årige pige hos sin moster og voksne fætre. Ida har ikke set sin familie i mange år, men hendes nye hjem er fyldt med kærlighed og varme.