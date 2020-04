Flere borgere havde smidt deres affald i naturen, fordi genbrugsstationerne var lukket. Her ses et eksempel ved Klostermarksvej nær Esrum. Foto: Carl Bruun

Genbrugsstationer åbner igen

Private kan nu igen komme af med deres affald. I første omgang forlød det, at genbrugsstationerne kun ville være åbent i begrænset omfang, men det er nu ændret

Efter flere uger med lukket er genbrugsstationerne i Gribskov nu igen åbnet for private.

Mandag blev genbrugsstationerne først nødåbnet på hverdage mellem kl. 16 og 18. Og det var tilsyneladende meget imødeset. I hvert fald holdt mange biler mandag kl. 16.12 i en lang kø for at komme af med deres affald på genbrugsstationen i Skærød.

Mandag aften kunne Gribskov Kommune så fortælle, at genbrugsstationerne indfører almindelige åbningstider.

Åbningen sker dog på en række betingelser. For eksempel kommer der kun et vist antal biler ind ad gangen. Gribskov Kommune anbefaler også, at de, som har mulighed for det, kommer midt på dagen for at undgå, at flest møder op, når pladsen åbner.

I en pressemeddelelse skriver Gribskov Kommune:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med følgende vilkår: Man skal medbringe handsker, man skal vide, hvor man skal aflevere sine ting på pladsen, man skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen, og man skal medbringe egen skovl. Sidst men ikke mindst, skal man blive i sin bil, til det er ens tur."

Udvalgsformand Pernille Søndergaard (NG) opfordrer samtidig til, at brugerne udviser tålmodighed.

"Der kan opstå kø, og det kan derfor tage ekstra tid at komme af med sine sager. Derudover skal man også vide, at der med kort varsel for eksempel kan komme nye udmeldinger fra regeringen, som kan betyde, at vi igen må ændre på de midlertidige regler eller lukke pladserne helt igen," siger hun i en pressemeddelelse.

Smed affald i naturen Genbrugsstationernes lukning er noget, der virkelig har optaget borgerne i Gribskov. I flere Facebook-grupper har debatten raset, og flere borgere har tilsyneladende også været så utilfredse med beslutningen om at lukke genbrugsstationere, at de alligevel har valgt at læsse deres affald af. Bare i naturen.

Det oplevede landmand Carls Bruun blandt andet sidste søndag. Her blev han ringet op af en nabo, der fortalte, at der var læsset to store dynger skrald - papkasser og frugtkasser - af på en lille markvej, der støder til den stille Klostermarskvej nær Esrum.

"Det ligner affald fra en kiosk eller grønthandler. Der er to læs, så det er nok læsset af fra en stor trailer. Jeg har fået det fjernet, så det ikke blæser rundt i hele landskabet. Men det er da ærgerligt, at folk har den tilgang. Og så lige dagen efter, at der cirkulerer mange opfordringer i medierne og de sociale medier, om at når man er ude på en gåtur, så kan man samle skrald ind samtidig. Her har vi så den modsatte tilgang," sagde Carl Bruun.

Ikke politianmeldt Carl Bruun valgte dog ikke at politianmelde sagen, da han vurderede, at det ikke ville føre til noget.

"Jeg kunne ikke finde noget med adresse på - ellers havde de pågældende fået at vide, at det ikke er i orden," sagde han.

Genbrugsstationerne i Højelt og Skærød har gennem hele corona-krisen været åbne for virksomheder.