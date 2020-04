Genbrugsstationer åbner for det dobbelte antal biler

Det kan snart være slut med de lange køer på genbrugsstatiorne. Udvalget for udvikling, by og land har tirsdag aften besluttet at fordoble antallet af biler på kommunens to genbrugsstationer.

"Vi er glade for at kunne gøre køerne ved genbrugsstationerne kortere. Vi ved godt, at det har været nogle frustrerende uger, og forhåbentlig kommer denne beslutning til at gøre livet lettere for både private og virksomheder," siger Pernille Søndergaard, der håber, at genbrugsstationerne kan køre med normal drift fra den 11. maj. Hun understreger dog samtidig, at det afhænger af regeringens anbefalinger.