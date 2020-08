Det var kvinderne fra Søborg by og omegn, der tog arbejde i tobaksmarkerne. Billederne fremstiller en munterhed, når kvinderne sammen plantede, hakkede, lugede og høstede. Og efterfølgende sorterede og hængte bladene til tørre i tørreladerne. Billeder kan også lyve, men kik med og døm selv.

Gamle Gribskov: Kvinderne tog hånd om tobakken

Tobakseventyr i Søborg under og efter Anden Verdenskrig

Det handler ikke om de berømte cigarrullere på Cuba. Det handler om kvindearbejde i lokalsamfund. Og den driftighed, som mange jordejere udviste under 2. Verdenskrig, hvor der var rationering og mangel på mange varer, herunder tobak. Grosserer Oscar Hansen ejede jord på Søborg sø, og her anlagde han en tobaksproduktion omkring 1942.

Frem til år 1900 havde Danmark faktisk en betydelig tobaksavl. Snart begyndte landbruget at dyrke tobak - og i 1941 var den første høst i hus. Tobakken blev fortrinsvis røget på dansk jord og blev bl.a. eksporteret til Finland.

Som det ofte ses i gamle film, var danskerne et storrygende folkefærd. Så da lagrene med den gode importerede råtobak fra USA svandt ind, begyndte man allerede i sommeren 1940 at tale om at genoplive den gamle tobaksavl.

Man tilsatte tobakken spændende ting - lige fra æbleblade og kirsebærblade til hakket grønkål og sveskesovs. Det lykkedes aldrig at producere en anstændig dansk tobak og cigaretmærket Powhattan Mixture blev i folkemunde til Pu-hada.

Opfindsomheden var stor i de små hjem, når det kom til mangelvarer. Private folk kastede sig også over tobaksavl. Gartnerierne solgte små tobaksplanter til udplantning, og bondetobakken, som den blev kaldt, var hurtigt lige så almindelig i de danske køkkenhaver som gulerødder og kartofler. Tobakshungeren og opfindsomheden var stor.

Kvinderne på Søborg Sø

Grosserer Oscar Hansen var født og opvokset i Drejerens Hus i Søborg og ejede de to matrikler 19 og 20 på Søborg Sø. Her anlagde han tobaksmarker og byggede to tørrelader.

Tobaksproduktionen gav et virksomt liv og beskæftigelse til mange kvinder fra Søborg by og nærmeste omegn. Arbejdet handlede om at plante og luge, høste, sortere og hænge tobaksbladene til tørre i laderne.

Og når pladsen her ikke rakte, så "lånte" man tørreplads i de omkringliggende gårdes lader. Tobakseventyret varede ca. 6 år og tobakken var efter sigende af god kvalitet.