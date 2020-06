Gågade versus sivegade: Se, hvad læserne mener

Butikkerne i Helsinge mener, at gågaden skal droppes, og at der i stedet skal være en sivegade, hvor biler har lov til at køre igennem gaden.

Biler vil ikke øge handlen

- Helsinge er så heldig at have masser af parkeringsplads lige bag husrækkerne der udgør handelsgaden / gågaden, så man skal være meget træt for ikke at kunne parkere på P-pladsen, gå gennem en passage og så have gågadens herligheder lige for næsen.

Bevar gågaden og brug energien på at skabe aktivitet og liv i gågaden og i de p.t. tomme butikker, hvortil vi bør gøre en indsats for at få nye indehavere med spændende produkter.

Biler i gaden vil ikke øge handlen, måske tværtimod efter min mening. Men "eksperter" kan man jo altid finde - både dem der er for og imod! Så "ekspertudtalelser" vejer ikke så tungt hos mig.

Håber den sunde fornuft vinder!

Af: Ole Jacobsen