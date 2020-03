Gå i kirke - på nettet

Alle gudstjenester i hele landet er aflyst for at forhindre udbredelsen af corona-smitte - men det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan komme i kirke.

"Man kan holde øje med kirkerne på de sociale medier og deres hjemmesider. Kirkerne er blevet gode til at annoncere - også de mere dybe tanker. Det er også medier, hvor der er plads til store overvejelser i den her svære corona-tid," siger hun.

"Og så er det jo et sikkert fællesskab, hvor man jo hjælper og støtter og bakker hinanden på," siger Sarah Auken, der håber, at modet til at kaste sig ud i at være til stede på de digitale platforme vil vokse i folkekirken.