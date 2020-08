Fyrtårnsturné: Musikalsk duo spiller ved Nakkehoved

I august og september tager sangskriveren Mirja Klippel sin faste partner, guitaristen Alex Jønsson, med på en særlig fyrtårns-turné, for at spille koncert ved otte forskellige fyrtårne i Danmark.

Søndag 6. september kommer turen til Nakkehoved Fyr i Gilleleje, hvor den gode musik kan nydes udendørs, dog under sejl, kl. 15.

Klippel vandt i 2016 prisen som 'Årest Sangskriver' ved Danish Music Awards Folk på baggrund af debut-EP'en 'Lift Your Lion'. I 2018 kom albummet 'River of Silver' og endnu et album ser dagens lys i 2021.