Se billedserie Der var fyldt godt op på rækkerne, da udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen i Kulturhavn Gilleleje bød velkommen til den første af fire workshops. Foto: Lars Christiansen

Fyrtårne skal lyse Gribskov op

Ugeposten Gribskov - 11. marts 2020 kl. 14:00 Af Claus Johansen og Lars Christiansen (foto) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række fyrtårne skal lyse op i Gribskov - og de skal lyse så højt, at man har lyst til at sætte sig ind i sin bil i Paris og køre til Gribskov for at se dem.

Sådan lød opskriften, da der i sidste uge blev taget hul på en række workshops, som skal være med til at definere en ny retning for kommunen.

"Vi skal skabe en kernefortælling, og vi skal have sat en fælles retning for Gribskov," sagde udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov), da han i sidste uge bød velkommen til den første workshop, som foregik i Kulturhavn Gilleleje.

Mange tilmeldte

Flere end 160 havde tilmeldt sig workshoppen, og debatten gik livligt i de mange arbejdsgrupper.

Den første workshop handlede om fællesskaber, og de næste tre workshops kommer til at handle om virkelyst, natur og turisme.

Morten Ulrik Jørgensen var stærkt optimistisk med hensyn til udbyttet. Han fortalte, at under en tilsvarende workshop for en del år siden havde en af deltagerne på en seddel skrevet 'folkemøde'. Dén workshop fandt sted på Bornholm, og resten er jo historie.

Læs mere på voresgribskov, hvor du også kan tilmelde dig de næste workshops. De er åbne for alle, 'der har drømme og ideer for fremtidens Gribskov og som ønsker at være med til at udvikle og realisere dem', som kommunen skriver.