Fuglepark ville trodse åbningsforbud: Politi-besøg fik ejer på andre tanker

Indehaveren af Fugleparken i Græsted havde på forhånd spillet med musklerne. Men støtte fra en uventet kant fik i sidste ende Frank Friis Nielsen til at falde ned

21. maj 2020

Han havde på forhånd sagt, at politiet bare kunne komme. Nordsjællands Fuglepark i Græsted ville i weekenden trodse forbuddet mod, at zoologiske haver må åbne. Lørdag klokken 10 stod Nordsjællands Politi der så og bankede på.

Indehaver af fugleparken Frank Friis Nielsen var i tvivl. Skulle han åbne til trods for, at det ville give en bøde på 10.000 kr. - eller skulle han bare makke ret? Han valgte det sidste. Ikke fordi Frank Friis har ændret holdning til den behandling, han mener, han og resten af landets zoologiske haver får i øjeblikket. Men en uventet opbakning har tændt et lys i mørket i en svær tid for den 70.000 kvadratmeter store park.

160.000 kroner i støtte Folk fra hele landet har de seneste uger støttet Nordsjællands Fuglepark med 160.000 kr. - og den store velvilje skal ikke bruges til at betale sure bøder, fortæller Frank Friis Nielsen.

"Politiet stod der, lige så snart jeg skulle til at åbne. De sagde, at jeg godt kunne åbne, men det ville koste mig 10.000 kr., og de ville smide folk i parken ud. Dagen efter ville det koste 20.000 kr. og så fremdeles. Det ville blive doblet for hver dag. Det kunne jeg ikke forsvare," siger han.

Frank Friis Nielsen havde ellers meldt ud, at han ikke havde nogle penge. Derfor kunne politiet bare komme.

"Da jeg meldte det ud, havde vi ingen penge. Der kunne de ikke tage noget fra mig. Der havde jeg valget mellem at lukke helt eller at trodse forbuddet og holde åbent alligevel. Men efter at I i aviserne begyndte at skrive om os, væltede pengene ind. Og jeg vil selvfølgelig ikke bruge folks donationer til bøder," siger han.

Bed i det sure æble "Folks velvillighed skal ikke bruges på bøder. Grunden til, at de vil støtte mig, er, at dyrene skal overleve - og at de ansatte skal have løn. Derfor måtte jeg bide i det sure æble. Jeg sagde ellers til politiet, at nu havde de været dér, og så kunne de bare køre. Men de ville komme igen for at se, om jeg var åbnet. Det gjorde de. De kørte tre gange forbi den dag. Så det eneste rigtige at gøre var at lade være med at åbne, selvom jeg havde spillet lidt med musklerne."

Kæmper for livet Frank Friis Nielsen er blæst helt bagover af den megen støtte han og parken har fået.

"Jeg er vildt taknemmelig. Det havde jeg slet ikke forventet. Jeg er super glad for, at folk har støttet så meget op. Også rent moralsk. De har været enige i, at det er forrykt, at vi ikke kan få lov til at åbne. Det giver mig mod til at fortsætter."

Men selvom Nordsjællands Fuglepark altså har fået en stor håndsrækning, er parken stadig truet på eksistensen. Frank Friis Nielsen og holdet bag knokler dog i døgndrift for at tage hånd om de 200 forskellige fuglearter og resten af dyrene i parken.

"Jeg har stadig ikke fået de 69.000 kr., jeg søgte om for to måneder siden i hjælpepakker. Det er jeg rasende over. For 14 dage siden havde min kone og jeg gjort op med os selv, at der ikke var noget at gøre, hvis vi var nødt til at afvikle parken. Det var ikke sjovt. Parken har været en livsdrøm, siden jeg var helt lille, og jeg har brugt 25 år af mit liv på at bygge det her op, Alt min kærlighed ligger her. Jeg lever og ånder for stedet. Jeg er lige blevet opereret på Rigshospitalet, og jeg var tilbage på arbejde dagen efter. Det gør man ikke, hvis man ikke brænder for det."

De 160.000 kr. i støtte har dog allerede nu sikret, at Nordsjællands Fuglepark den næste måned kan holde skindet på næsen.

"Med så stor støtte har jeg penge nok til at klare mig med lønninger og foder, selv hvis må vente lidt med at åbne. Samtidig har Mette Frederiksen stadig ikke åbnet grænserne. Det håber jeg gør, at folk bliver hjemme og skal finde på noget at foretage sig. Det kan forhåbentlig give nogle flere besøgende, så vi kan indhente det underskud, vi har haft fra påsken og frem," siger Frank Friis Nielsen.

Efter planen må zoologiske haver igen åbne den 8. juni.